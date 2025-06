Totalno promenila ploču: Teodora ipak stala na Anđelinu stranu i priznala da se saoseća s njom, Gastoz pao u zaborav! (VIDEO)

Sve ostavila u šoku!

Teodora Delić bila je naredna sagovornica voditelja Darka Tanasijevića, a ona je tom prilikom govorila o aktuelnim temama u Beloj kući.

- Šta misliš o Anđeli i Gastozu? - upitao je Darko.

- Anđela je mogla da očekuje neke stvari od Gastoza, ali još jezivije su mi devojke koje mu daju pristup. Nemaju nikakav osećaj i empatiju prema Anđeli, ja bih ludela kao i ona. Smatram da Anđela nikad ne bi dozvolila da se druži s ljudima koji su vređali Gastoza. On mi u nekim situacijama ispada kao folirant, ali ne znam da li ne želi rat ili nešto - rekla je Teodora.

- Šta misliš o Kariću? - upitao je Darko.

- Folirant kakvog nema. Meni je žao što je Anđela htela njega da spasi i da ispadne džek, ali ispade na kraju da to nije ispala. Kad je već ćutala toliko, trebala je da ćuti do kraja. Znala sam da on nešto muti jer se pravi svetac, a to nije. Meni je on ljiga i osoba koja je to pokazala. Ne mislim da se nešto desilo između Karića i Anđele, ali je muvao zauzet. Očigledno mi je da on piše svim devojkama. Ja da sam njegova devojka, odavno ne bih bila s njim. Sve što je radio sa Anđelom onda, izlazi sada na površinu - rekla je Teodora.

- Kako ti deluju Sanja i Marko? - upitao je Darko.

- Mislim da je tu sve veća i veća netrpeljivost. Zasmisli da mu traži da izabere iza nje i mame, Bože me sačuvaj - rekla je Teodora.

Autor: N.Panić