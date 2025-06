ŠOK! Gastoz otkrio da NIMALO NE VERUJE Anđeli, progovorio o svim detaljima: Imam taj grč, ne mogu da budem lagodan sa njom (VIDEO)

Učesnici u šoku!

Naredno pitanje bilo je za Nenada Marinkovića Gastoza.

- Kažeš Anđeli da joj veruješ da nije bila sa Pavlom, u petak kažeš da te ne intresuje, u nedelju kažeš da joj ne veruješ, koga lažeš bre ti više druže - glasilo je pitanje.

- Sebe sam lagao do nedelje, u nedelju sam rekao ono što sam imao. Dok su svi nešto ovde skakali, ja sam bio uz nju, čekao sam, nisam mogao da sakrijem...Ja sam toliko bio besan na nju, ali sam to čuvao u sebi jer je bila na raspeću od svih ovde. Sećaš se i sam kada sam joj rekao da mi kaže još tri stvari, da mi kaže prva ona, ona je rekla da nema šta. Dolaziš ti, ona potvrđuje...Tišti me tu, ne mogu da budem lagodan sa njom, imam taj grč, jer je to u vazduhu i nije još na mestu, a biće na mestu kada budem video koliko je sati napolju - rekao je Gastoz.

- Rekao sam da 99 odsto ne verujem jer je bio niz tih nekih sitnih laži za kojima nije bilo potrebe, s druge strane mi ne ide u glavu da devojka može toliko da laže na televiziji. Totalno sam sluđen, ne znam, čak mislim ovako, čak mislim onako. Jasno vidim da Gastozu nije dobro i da ga ovo sve pogađa. Pričao sam danas sa njim, bili smo nasamo, ja njega razumem - rekao je Milovan.

- Ne daju se kola tek tako, tako skupa, bilo kome...Nikada nisam rekla da svaljuju jedno na drugo. Naravno da mislim da on njoj ne veruje od prvog trenutka. On na početku nije razmišljao o tome, interes mu je bio drugi. Ja sam njegove emocije jasno videla, kao i njene, a u ovom trenutku vidim jasno njene - rekla je Kačavenda.

- Smatram da joj ne veruje od početka. Nenadu sam i rekla ovde ovom prilikom svakome bi ovo budilo sumnju. Kada sam ja ušla na početku, može da se ljuti koliko hoće, možda sam rekla grublje ali je to tako, isto mu je ponašanje kao i sada. Kao da radi to na zoru, nije mu svejedno, nikada nisam rekla da nema emociju. Vaš odnos, ako je napredovao, samim tim su emocije bile pojjačane, ali u tvojoj situaciji to ne vidim. Sve mislim što sam mislila kada sam ušla, potvrdio mi je to, potvrdio mi je tu rečenicu - rekla je Matora.

