Ponovo na klimavim nogama!? Marko otvorio dušu o tome koliko je nesrećan, Sanja doživela pomračenje: Izgleda da je umro od kada sam došla (VIDEO)

Haos se sprema!

Voditeljka Ivana Šopić najavila je naredni video snimak na kom su učesnici Elite imali priliku da vide kako razgovaraju Marko Stefanović i Sanja Grujić.

- To je bio ponedeljka, već sam završila sa plakanjem. Marko me branio od Sofije, Uroš nešto rekao a on se smejao, ali to mi je najmanji problem. Karić mi je rekao da se manem njihovih provokacija. Sofija mi nije bila prioritet - rekla je Sanja.

- Nasmejao sam se na osnovu toga kako je Sofija komentarisala Sanju - rekao je Marko.

- Pitao me da li može nešto da mi kaže, a ja sam mu rekla: "Ti uvek možeš", on se nasmejao i rekao: "Ma beži bre". On se inače ne smeje, pa vam je verovatno zato čudno - rekla je Sofija.

- Ja nemam nikakve namere, oni pokreću te priče, oni nek ih objašnjavaju. Malopre su sami sebe demantovali - rekao je Marko.

- On vređa ljude ovako samo da bi udovoljio Sanji - rekla je Sofija.

- Ti si se rasplakala ovde jer su drugi ljudi nametali da si me odvojila od porodice. Ko sesmejao tebi iza leđa? Meni je bilo smešno to što ona priča. Ja se sa svojom devojkom smejem non stop pa niko ne pravi klipove. Ja sam inače osoba koja se ne smeje - rekao je Marko.

- Od kada sam došla naša veza je liberalna. On jede kad hoće, radi šta hoće - rekla je Sanja.

- Izgledam nesrećno jer u dubini duše sam tužan. Moj otac napolju iznosi neistine. Ne osećam se lepo, ja svojoj devojci ne pričam o tome, ali sam tužan - rekao je Marko.

- Izgleda da je umro od kada sam došla, umesto da sam ga oživela - rekla je Sanja.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić