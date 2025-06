KRČKA SE HAOS: Marko i Sanja u paketu osolili po Anđeli, uporno je vraćaju u prošlost! (VIDEO)

Sprema se haos!

Ukućani danas biraju osobu koja je najveći egosita. Reč je dobilo je Stefan Korda.

- Prvo mesto je Đedović, Matijević i Gastoz - rekao je Korda.

- Prvo mesto je osoba koja je loš čovek i da joj je učešće katastrofalno, to je Ena Čolić. SIguran sam da je niko ne gleda napolju kao princezu. Druga je Anđela, ona ima i pravo na to. Nije pokazala sebe loše u ovoj sezoni. Gastoz nikad ne bi bio sa mojom devojkom, a ja bih bio sa njegovom devojkom. Anđela nema pokriće kad govori da sam nebitan, a svi smo ovde isti. Ne bih voleo da budem kao oni. Treće mesto je Gastoz. Govorio je da ceo svet zna da se ljubi zbog njega. Probao sam njegov poljubac kod Drveta, ali nisam bio oduševljen - rekao je Luka.

- Gastoz je prvi, Anđela i Aneli, jer će narod da vas izglasa - rekao je Bebica.

- Vodiću se najtežim delima koja su ovde učinjena. Anđela iz Zadruge 6, Milovan koji je takođe prevario svoju ženu, Aleksandru koja je ljubavnica, Jelenu koja je prevarila muža... Navešću Sofiju koja je ovde postupkom uništila jednu trudnicu, bebu i majku. Drigo mesto je Terza, ali on bar stoji iza toga i nikad se nije prao od toga. Broj tri su Anđela i Gastoz zbog odnosa prema Pavlu - rekao je Marko.

- Nije problem što je bio dečko nego je bio vršnjak njenog oca. Za mene je egoizam neko ko je samoživ. Sofija i Terza na prvom mestu. On je stavio potrebe svoh peni*a ispred porodice i deteta. Uništio si ono što je bilo prelepo, ali za sve ima vremena da se ispravi. Sofija zato što nikad nije imala empatiju prema Milici. Počela je i da grokće. Mima je broj dva. Prevarila je Gruju, oni su to ispeglali, ali to je ono što ostaje. Broj tri su Aleksandra i Milovan zbog specifičnosti situacije. Ovo nikad nije bilo u nekom rijalitiju - rekla je Sanja.

- Opet mržnja prema meni jer vas trpim još 40 dana. Ja kući ne idem. Ljudi se nadjačavaju sa mnom, a znate koliko mogu da galamim. Prvi je Gastoz, pa njegova devojka Anđela, a treće mesto je Sofija - rekla je Slađa.

- Mateja, Stefan i Marko - rekao je Đedović.

- Dragana mora da mi bude na prvom mestu jer misli na sebe, a ne na one na koje treba. Ana Nikolić je odmah za njom i treća osoba je Bebica kad je rekao da voli više Miljanu od svoje dece - rekla je Anđela.

Detaljinije pogledajte u video - prilogu.

Autor: A.Anđić