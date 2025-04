Dozvala se pameti?! Aneli očajava nad svojim životom, na izdahu snage dala obećanje Lepom Mići (VIDEO)

Vreme je za promene!

Aneli Ahmić došla je kod Lepog Miće u Pab da mu se izjada.

- Kad Slađa ogovara ja se sklanjam se, neću ni alkohol piti - rekla je Aneli.

- Ne znam. Da si mene slušala, pričao sam ti - rekao je Mića.

- O njemu neću da pričam. Neću više nikad popiti, obećavam. Ovaj pije i loče, nagovarao me. Pre nisam, znala sam da to Janjušu smeta, ja sam poštovala.On nije bio za to. Volela sam, nisam pila. Ovaj pije i loče pa se ja napijem iz inata. Ne želim. Nemam snage da se pravdam. Na izdahu sam snage. Nemam više taj žar da se pravdam - rekla je Aneli.

- Nemoj ni da se pravdaš. Luka je za sebe, nemoj opravdavati svoje loše postupke tako. Oboje radite. On dođe kod mene da popričam sa tobom, a onda se po*iša, a i ti isto radiš - rekao je Mića.

- Pravi me budalom. Neću više, okej. Budala vazda ispadam, blamiram se - rekla je Aneli.

- Budi gospođa - istakao je Mića.

Autor: A.Anđić