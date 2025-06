Održao joj lekciju!

Marko Stefanović održao je životnu lekciju Sanji Grujić nakon njenog očajavanja.

- Neki su rođeni da prožive život, a neki da ga prežive - rekla je Sanja.

- To ti misliš. Pojavi se u skupom autu, najnovijoj garedrobi, ima vilu, a nema jednu nogu. U mnogo slučajeva je tako, gde ti misliš da je tako a ima kući bolesno dete. Mi se ceo život mučimo da bi nešto zaradili. Kad vidiš da neko ima para on nema nešto drugo. Nemaju deca u Egiptu da jedu, nemaju da piju vode. Dolazi malo dete i neko mu pruža lizalicu, a on je nasedmom nebu. Plače i smeje se, odlepilo od sreće. Ti doživljavaš kao nešto da se preseliš u Pab. Ugasila te rečenicom, ne znaš gde biješ - ispričao je Marko.

- Bolje mi da ne živim, ako ću da živim ovako - rekla je Sanja,

- Namerno nastavlja po starom - rekao je Marko.

- Ne razumem svet ni poentu života. Koja je poenta? U toj borbi izgubiš sebe - rekla je Sanja.

- Moraš da se zadovoljiš malim stvarima. Sreću čine male stvari. Ja sam najsrećniji bio kad moram da okitim jelku - rekao je Marko.

- I ja isto jer nisam znala ni za šta drugo - rekla je Sanja.

Detaljinije pogledajte u video - prilogu.

Autor: A.Anđić