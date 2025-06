Aneli je nebitna, ne zanima me za 100 života: Luka se guši u suzama, Karić mu opalio šamar realnosti! (VIDEO)

Očitao mu lekciju!

Luka Vujović nije mogao da se smiri zbog situacije koja se u subotu desila između Borislava Terzića Terze i Aneli Ahmić, kad ju je on pljunuo, a Stefan Karić pokušavao je da ga smiri i dozove pameti.

- I sam znaš koliko je dobar Terza, a to ne mogu da mu oprostim nikad u životu, a dobar je momak - rekao je Luka.

- Zato sam ti rekao da ne ulaziš u suboke odnose, toga ovde nema. Okej poštovanje, ali ovde nikad ne znaš šta može da se desi i da ne bi došlo baš do ovoga - govorio je Karić.

- Aneli je nebitna, ali sa njim ne mogu više da komuniciram kad me je razočarao. Ona me je isto razočarala i ne zanima me za 100 života - dodao je Vujović.

Autor: A. Nikolić