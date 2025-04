PUKLO DRUGARSTVO NA VELIKI PETAK! Mateja i Terza RASKRSTILI za sva vremena, Matijević ga URNISAO zbog plesa s Aneli: On ni prema meni, ni prema Luki nije ispao PRIJATELJ! (VIDEO)

Opa!

Nakon narednog video snimka u kom je prikazano igranje Terze i Aneli Ahmić, Milan Milošević dao je reč Luki Vujoviću.

- Video sam da igraju, ali sam okrenuo glavu da ne bih gledao. Ja nisam to hteo ni da gledam, nije me zanimalo, u fazonu: "fuj" - rekao je Luka.

- Za mene je njihov ples, to igranje i flertovanje, nešto što već traje, dva meseca unazad. To nije preko noći postalo, to traje već dva meseca. Za mene ovo nije normalno, s obzirom da ste drugari, a i ti koja imaš dečka. Ovaj ples nije na mestu nekih prijatelja, a mislim da bi se ovo završilo drugačije da su napolju. Ovo se dešava već dva meseca, ne znam gde vi živite ljudi?! Smatram da sebe totalno degradira, nešto je stavio ruke na grudi, ona sebe lupa po du*etu- rekla je Anđela.

- Terza i ja se družimo, želim da me osudite najstrašnije, ja sam najgora u kući i želim najgoru osudu gledalaca - rekla je Aneli.

- Terza ovde nije ispao nikakav prijatelj ni drugar ni prema meni, ni prema Luki, nerealno mi je da Luka ne zameri Terzi, a da zameri Aneli. Evo, ako se ovako ostaje bez drugova, nemamo nikakvu komunikaciju - rekao je Mateja.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić