Dodatno podgrejala sumnje: Anđela našla način da se izvadi i nikad ne prekine komunikaciju sa Karićem (VIDEO)

Voditelj Darko Tanasijević pozvao je Anđelu Đuričić da u emisiji "Pitanja novinara" prokomentariše odnos Nenada Marinkovića Gastoza i Stefana Karića.

- Ovaj bogougodan odnos mi je najbitniji, poseduju savršene kvalitete obojica i ne znam ni što si ih ti podigao. Onda mene neko pita zašto ne prekinem komunikaciju sa Karićem, molim? Oni se gotive, oni su budući prijatelji, kumovi, možda i ljubav. Oni nikad nisu imali uvrede i ovakve rasprave su na višem nivou. Oni uživaju, njima je predobro i mislim da jedva čekaju kad će da dođe neko pitanje i da oni ustanu i dobace nešto. Posle ovoga večeras oni se tope. Ja sam sigurna da ljudi koji prate nas vide da Gastoz ima bolju komunikaciju sa Karićem od mene. Mene ljudi pitaju zašto ne prekinem komunikaciju sa Stefanom, a ja sa njim ni nemam komunikaciju - govorila je Anđela.

- Tebi Gastoz da kaže da prekineš komunikaciju isto bi bilo jer ni nemamo komunikaciju. Ovo što ljudi pričaju to rade jer mene ne vole, mislim na Uroša konkretno - dodao je Karić.

- Ja mislim da više ljudi hoće da dokažu Gastozu da ga ja ne poštujem i da sam loša prema njemu. Foliraju se da vole i tebe, nego u sukobu biraju radije tebe - rekla je Đuričićeva.

- Poznavajući tebe ljudi su očekivali da mu kažeš: "Ne razumem o čemu se radi, ne prijaju mi ove fore, ne stavljaj me u vaše igrice". Očekivali su nešto u tom kontaktu, a to je izostalo, ali ti radiš kako hoćeš - dodao je Darko Tanasijević.

- Ja kad se raspravljam sa ljudima moram da se spustim na njihov nivo i budem gruba, drska. Kad je Karić u pitanju, Mateja, Zola, ja nikad ne bih tako reagovala. Ima ljudi prema kojima imam poštovanja i mislim da me ne bi izabrali jer očekuju da odem u hotel. Njima je zanimljivo jer je to Stefan. Istina je da mi nije prijatno jer se od "Zadruge 5" stalno nalaže, bilo smo spojeni lisicama i to se proteže. Mi da smo želeli kao da nije bilo prilike, druga sezona da smo ovde zajedno i kao da nešto ne bi izašlo na videlo. Ja sebi zvučim nenormalno jer ispada da se pravdam. Ne osećam da je imao zadnju nameru prema meni, bio je loš postupak i smatram da njemu to najviše nije trebalo. Sad kad gledam realno, znam da ukućani najviše gledaju jer ne vole Gastoza i govore bravo, a ne vidim da smo mi raskinuli i imali svađu zbog toga. Ovde sam samo videla navijače koji su se pokidali, ali ne jer vole Karića, nego jer Gastoza mrze i ne podnose - pričala je Anđela Đuričić.

Autor: A. Nikolić