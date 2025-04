Udara kao profesionalni bokser: Matora otkrila detalje njene i Stefanine žestoke svađe, a zbog ovoga je došlo do tuče! (VIDEO)

Neočekivano!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a voditelj Darko Tanasijević podigao je Jovanu Tomić Matoru kako bi s njom porazgovarao o njenom odnosu sa Stefani Grujić.

- Da li si tukla Stefani dok je bila trudna i verena ili ne? - upitao je Darko.

- Istina je da smo se posvađale na splavu kada sam bila pijana i navalentna, a ona svaku sitnicu toliko preuveliča da to nije realno. Njoj je bilo krivo tek kad vidi da mi krv krene, onda se pokaje, ali do tada ona nije stajala. Stiče se utisak kao da sam je nabadala pesnicama i tukla, a to nije tako. Ona udara kao profesionalni bokser. Ona mene kad udari, ona meni odmah rascepa usnu, ako me gađa tiganjom nema šanse da promaši, odmah direktno me pogodi. Ja se više ne sećam lepih stvari - rekla je Matora.

- Zbog čega nisi otišla na radio? - upitao je Darko.

- Radio se privatizuje u svrhe za lične sukobe. Munjez čeka svojih pet minuta u emisiji da te žestoko potkači, takođe on meni sve vreme vređa mamu, a onda kao ustane da osudi Stefani. Munja top igra rijaliti i sve mu ide u prilog, samo ga ubijaju kompleksi i ne može da podnese loše komentare. Meni je u ovom trenutku Munja daleko objektivniji u ovoj priči i više me ispoštuje nego ona sama - rekla je Matora.

Autor: N.Panić