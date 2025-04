Au! Matora napravila preokret: Munja tvrdi da Stefanine emocije nisu čiste, pa Tomićeva dotukla sve: Najviše me bole njene reči (VIDEO)

Neočekivano!

Upravo je počela emisija "Gledanje snimka", voditeljka Ivana Šopić najavila je sledeći snimak i takmičari su imali priliku da vide kako Ivan Marinković razgovara sa Jovanom Tomić Matorom o emocijama koje ima Stefani Grujić.

- Meni je ovo Ivan rekao ispred diskoteke. To tako nije, meni su emocije prestale.Ovde mi deluje da je ona kao nešto tužna, pa je došla kod Ivana na savetovanje. Ovako se ne priča o osobi koju ne podnosi i koju ne može da gleda - rekla je Stefani.

- Ivan je doktor za ljubav. Ne priča se o tome kako se Matora ponašala prema trudnoj Stefani, ali je jako bitno da se komentarišu naše svađe. Ovo mi je suludo da komentarišem, rekla je kako joj je nešto tužna. Gleda kako se ona ponaša - rekao je Munja.

- Pričala sam o emisiji, prepričavali smo to. Ona je sada baš polupana. Naravno da ću da pričam o tim situacijama, ali nemam situacije kao ona. Jesam bila s*ebana i tužna. Svaki put kad me udari na to, najviše me bole njene reči - rekla je Matora.

- Ja mislim da je Munja to primetio pa je rekao sve ono kod drveta. Stefani je u toj fazi, da sebe ograđuje jer nema gde. Ona ima gde, ali tamo gde hoće je zauzeto. Dragana će da se teže izvuče od ove situacije, ali to nije tema - rekao je Ivan.

- Sviđa mi se što si odabrani ginekolog i komentarišeš sve faze. Šta se čudiš što joj trebaju zagrljaj i pažnja? Ovo su posledice jer nisu rešili stvari na vreme. Mislim da ima emocije, u nekakvim tragovima. Matora ima pravo i objektivne razloge da Stefani zameri neke stvari, ali mi sad nije jasno jer su sve menja od ponedlejka do srede. Stefani je uzela ogroman zalogaj. Mislim da je ovo sad osveta i sujeta. Munja primećuje da emocije nisu čiste, nije lud - rekla je Milena.

