Nisam više krpa da se igraju sa mnom: Aneli zauvek odsvirala kraj sa Lukom, priznala koliko je povređena zbog njegove izdaje (VIDEO)

Otvorila dušu!

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Aneli Ahmić o njenom odnosu sa Lukom Vujovićem.

- Slobodna sam, sve si video šta se desilo i neće više ništa da se dešava. Pogrešila sam u ovom ljubavnom odnosu, zaletela sam se. Ja pokušavam da ga ne blatim. Ja sam zaključila da je on rekao devojci da ga čeka i da neće ni sa kim da spava. On je njoj dao obećenje. On je izgubljen, samo mu je bitan rijaliti, pokloni i podrška. Ne mogu da zaboravim za Bajram kad je stajao pored mene, kad su čestitke bile u kesi i kako je on mene gledao zaljubljeno i očarano - pričala je Aneli.

- Je l' Ena bila u pravu kad je pričala da se Luka zalepio zbog udruženih fanova? - pitao je Darko.

- Ne znam, ne mogu da kažem da je sv glumio. Ne mogu da kažem da nisam osetila ništa sa njegove strane i možda je vremenom nešto počeo da oseća. Par puta mi je rekao da me od Bajrama drugačije gleda, zašto baš od tada? - dodala je ona.

- Imala si otpor jer si se plašila da ne budeš povređena, da li se pokazalo da je intuicija bila opravdana? - pitao je Darko.

- Naravno. Pogrešila sam, tako se desilo. Ljudi smo, nismo svi savršeni i tako je moralo da bude. Osećala sam tih dana bes i izdaju jer sam spavala sa njim i svako može da mi kaže da sam j*bačica iz izolacije i da sam k*rva jer sam se j*bala na podu - rekla je ona.

- Bila ti je čudna reakcija kad ih je Karić postavio za potrčke - dodao je Darko.

- Naravno jer sam znala. Ja bih ih prva stavila jer sam sve to znala. Danima sam mu ispirala mozak da gleda u nju. Nisam više krpa da se bilo ko igra sa mnom. Neka misle da sam folirant, nikad više sa ovim čovekom neču biti - poručila je Ahmićeva.

Autor: A. Nikolić