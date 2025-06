Naravno da bih se pomirila sa njim: Aneli prolila reku suza i priznala koliko VOLI Luku! (VIDEO)

Otvorila dušu!

Aneli Ahmić ronila je gorka suze zbog Luke Vujovića, a Slađa Lazić je na sve moguće načine pokušavala da je uteši i smiri.

- Naravno da bih se pomirila sa njim, volim ga... Volim ga, sve što sam rekla to sam uradila sam u besu - rekla je Aneli.

- On bi se isto pomirio sa tobom - dodala je Slađa.

- Ne bi, vidim da ne bi - jecala je Ahmićeva.

- Vama samo fali priča i razgovor i da se nađete na pola puta. To je gotovo i vidimo svi kako on priča. Ako se pomiriš onda se zaboravi Đedović i sve što njemu smeta, a ti si i htela da ne pričaš sa Đedovićem ako on smatra da ne treba da pričaš. Je l' Gastoz zabranio Anđeli da priča sa Mićom, pa da li ona ide u pab? On ti je postavio ultimatum - govorila je Slađa.

- On je išao i pričao sa Đedovićem i i dok nismo bili dobri. Ja tamo samo malo sedim - rekla je Aneli.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić