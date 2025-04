ONA JE POSEBNA: Mateja otkrio koliko mu je Sofi zapravo važna, Ena se rasplakala zbog poniženja koje joj je priredio Peja! (VIDEO)

Šok!

Naredna je svoj stav iskazala Milena Kačavenda, koja je otkrila koji učesnici najlakše mogu da je nasmeju.

- Đole, Baki i Gastoz - kazao je Peja.

- Karić je naravno među prvima, on je moj Kvarić. Sa Sandrom umem da se smejem do suza, kao i sa Sofijom - kazala je Milena.

- Anđela je jedina ovde pomenula svog dečka, vidim da ovde parovi ne navode jedni druge. Što se mene tiče, Mateja i ja jedan drugom uvek bacamo neke fore, pa se nasmejemo do suza. Đole je takođe veoma zanimljiv. Aneli svojim izjavama ume da me oraspoloži - kazao je Ivan.

- Moje raspoloženje zavidi od Peje. Jako mi je žao jer sam doživela da me Peja ne navede, on ume jedini da me nasmeje kad treba - kazala je Ena.

- Sofi je zaista neko ko je bio tu za mene kad mi je bilo najteže. Stvarno je posebna. Naravno, ostali ljudi su Karić i Luka - kazao je Mateja.

- Dragana je osoba s kojom najviše volim da se smejem. Naravno, Gastoz i Đole su uvek tu - kazala je Matora.

