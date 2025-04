Šok: Dačo otkrio da je Luka vrebao Sofiju, obelodanio je je krišom FLERTOVAO sa njom! (VIDEO)

Isplivali novi detalji!

U toku su "Nominacije", a takmičari "Elite" večeras biraju između Sandre Obradović i Luke Vujovića. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Danilu Dači Virijeviću.

- Sandra mi znači, provodimo vreme i stvarno je cenim i poštujem. Mi se u nedelji bar 20 puta posvađamo. Ja nisam verovao da je ona toliko zaljubljena u Luku, sve dok se nisu makljali po pušionici, pa je ona u besu i u suzama rekla neke stvari. Mislim da ti je Kačavenda pomogla i da te je usmerila kako treba da se vodiš kroz rijaliti jer su ti govorili da si mutava plovka. Luka mi je postao drag kad mi je rekao da se čuo sa mojim ocem. Kad me je cela kuća napadala stao je na moju stranu. Mislim da može da bude dobar prijatelj. Mislim daje odnos sa Aneli lažan, više sa njene strane nego sa tvoje. Ništa se ne razlikuješ od Terze jer si u jednom momentu čak i muvao Sofiju. Najviše se došao do izražaja tako što je bio sa Aneli. Ona je uspela da bude žrtva. Muvao si Sofiju ona ti nije davala povratne znake. Tvoje prijateljstvo sa Terzom, Karićem i Matejom je lažno. Naravno da ću da ostavim Sandru - govorio je on.

- Sandra je jedna prelepa devojka, žena, gospođa. Nemam šta mnogo da pričam o njoj, mi smo tu u pušionici. Mi smo za sad dobre, pijemo kafu, pušiomo cigarete. Luka je jedan mangup, dečko koji je prošao sve i svim je bojama namazan. On može devojke da vrti oko svog prsta. On gleda koja devojka ima bolji plasman da bi imao priču i sa čim da se igra. Luka ovde nije zaljubljen ni u jednu, nego radi sve zbog opstanka. Luka ima dobru žvaku, zna da se us*re i da se opere. Treba uvek da budem na ženskoj strani - rekla je Rada i poslala Luku.

- Luka, izvini ako sam ti nekad uputila neku uvredu. Ja vidim neku emociju između tebe i Sandre. Previše si se zavoza sa Aneli, vrag je odneo šalu, ali možda uspeš da popraviš grešku. Sandra, svakome u lice treba da kažeš šta imaš. Ti si neko ko ima smisao za humor, volim da provodim vreme sa tobom. Zahvaliću se Baji u ime našeg klana. Narvno da ću da sačuvan Sandru - dodala je Matea.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić