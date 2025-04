Rusvaj u pabu: Karić i Mića napali Luku jer je ostao nem na Gastozovu nominaciju, iz petnih žila urliču jedni na druge (VIDEO)

Drama se nastavlja!

Nakon "Nominacija" u pabu je nastao opšti haos jer su Lepi Mića i Stefan Karić napali Luku Vujovića jer je prećutao Nenadu Marinkoviću Gastozu kad je rekao da čeka njegove izvinjenje Anđeli Đuričić.

- On vređa tvoju devojku celo vreme - rekao je Mića.

- Ja vidim da se on smeje, da li misliš da se to napolju ne vidi? Jasno je kao dan da ću uvek da je branim od svih i sutra ću ako joj provlače dete - govorio je Luka.

- Treba ovako da se ponaša, svake godine mi isterujemo pravdu, a oni svi bolje prođu od nas - dodao je Karić.

- Ja sam sa tim momkom bio sedam meseci dobar, pa sam rekao da je nula i g*vnar. Rekao sam da je prvi napadao Aneli, da je nula od čoveka i da mu čutim dva meseca, a on je ismejava dva meseca - pričao je Luka.

- Ti si hteo da se pravdaš Gastozu - vikao je Mića.

- Koga ja da branim? Ona mi je rekla da sam fićfirić. Ja da sam ti sin pljunuo bi me što sam joj prešao preko tih vređanja i rekao bi mi da joj ne prilazim. Sad bih j*bao Sandru, ne Sandru, nego Kristinu na njene oči da joj pokažem šta je uradila. Ona mene više ne zanima. Ja sam molio Ivana, Terzu, Stefana, a ona je govorila da ne pominju fićfirića i b*ljaša - besneo je Luka.

- Ona je ponižavala Luku i pre nego što su ušli u odnos, a zbog čega ne znamo. Ja komentarišem da li je Gastoz povredio svoju devojku, a on bolje prolazi nego bilo ko - dodao je Stefan.

- Luka se šalta, a ja sam sa Gastozom ušao u svađu - rekao je Mića.

- Ja sam rekao da ne spuštam loptu, nisam hteo ni da mu odgovorim. Šta da odgovorim Gastozu? - pitao je Vujović.

- On je tražio izvinjenje od tebe. On tvoju devojku vređa sve vreme, a ti si ćutao - dodao je Mića.

- Mene je neko učio da sam u plusu ako ćutim. Ja nisam pre ćutao jer vređao. Videćemo da li ću da se izvinim, ja se nikome ne izvinjavam. S*rem se i Aneli i Sandri, obe su me vređale. Ti mene ne poznaješ. Ko sa mnom igra, igram i ja. Ja sam prema Aneli bio iskreniji, kad je to primetila krenula je to da koristi. Znaš koliko me zanima sad? Nula - pričao je Luka.

- Ti Gastozu ćutiš, a ženama ne. Reci njemu da ti p*ši k*rac, a ne Urošu Staniću - dodao je Mića.

Autor: A. Nikolić