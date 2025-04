Rekla je da čestitka neće ništa promeniti: Bebica siguran da je Dragana ozbiljan folirant, Đedović joj bez dlake na jeziku očitao lekciju! (VIDEO)

Tenzija dostigla vrhunac!

U toku je emisija "Pretres nedelje", a voditelj Milan Milošević na samom početku pokrenuo je temu o uskršnjim čestitkama. Nenad Macanović Bebica dao je svoj sud o čestitki koju je dobila Dragana Stojančević od svoje majke.

- Dragana je znala da ulazi Stefani i znala je šta će biti, Matora sumnja da joj je ovo bio rijaliti - rekao je Bebica.

- Ja sam nju pitao da li se plaši čestitki, a ona kaže: "Ne, jer znam". Meni je Dragana rekla za oca kakav je stav i sve što je danas napisano. Dragana poznaje svoju majku, ona je meni od A do Š rekla šta je napisano. Ja sam njoj rekao ako nije spremna da se nosi da se skloni, a ako je spremna da mora da bude preozbiljna. Ako je spremna da se nisi s osudom porodice mora da bude svesna, a ako nije da beži gde je noge nose. Ona je pomenula sestre, majčin stav. Dragana kao da je danas pisala čestitku mi je ispričala tad u vešeraju. Da li treba da posluša porodicu? Da, ja sam to i Matoroj godinama zamerao i kad smo dobri bili. Ti ne misliš da si kriva, jer ako si kriva ne ulaziš u to. Ako znaš da će majci nešto da ti se desi, a meni si lično rekla, onda ne nanosiš bol ljudima koje voliš i staviš katanac na p*čku - govorio je Marko Đedović.

- Ja sam Mići rekla da sam se zaljubila, nisam se žalila, a onda i ustala na novinarima i to rekla - dodala je Dragana.

- Ja ću samo da se vratim na debatu, nju je Anđela ispitivala sve za porodicu i njeni stavovi su se promenili. Ona je rekla da čestitka neće ništa da promeni, a danas smo videli padanje u nesvest i plač. To što je napisala za Matoru znala je verovatno da će to najviše da utiče da se odvoji. Ako kažemo da se majka i ona najbolje poznaju, ona se vraćamo na to da je folirant, jer je rekla da ju je rijaliti pojeo - nastavio je Macanović.

Autor: A. Nikolić