Tvoja blinda je na otpadu: Karić zadao najniži udarac Poršelini, pa joj udario na izostalu podršku roditelja, Slađa načisto pobesnela (VIDEO)

Tenzija!

Stefan Karić nastavio je podelu budžeta u svom stilu. Sledeći na redu za izvlačenje je bio Đole Kralj.

- Đole, zameram ti neke reći koje si izgovarao ljudima. Više se šališ na svoj račun nego na tuđi, poseduješ taj neki crni humor u sebi. Drag si mi ovde. Odlučio si da budeš ološ prema ljudima da bi opstao. Svi koji su bili kvalitetni su ispali. Dao bih ti srednji, ali sam ti dao mali budžet prošli put - rekao je Karić.

- I mene su vređali -rekao je Đole Kralj, te izvukao mali budžet.

- Ivane, zamerili su mi neki ljudi što sam te prošli put pohvalio. Razmišljao sam o tebi i ne znam šta ti se desilo da imaš loše postupke kad jee isključivo tvoj život u pitanju. Sam si dozvolio neke stvari. Imamo dosta zajedničkog mišljenja. Koliko umeš da budeš objektivan, umeš da budeš i subjektivan. Ne sviđa mi se što ideš toliko daleko sa provokacijama - rekao je Karić.

- Srednji - izabrao je Ivan.

- Dragana, znaš da si mi jedna od gotivnijih ljudi. Nisi mi jasna u nekim situacijama. Ponašaj se u skladu sa godinama, a ne da glumiš klinku i balavicu. Ne mogu da verujem da vrištiš što se Matora distancira od tebe. Ono juče što ti je stigla čestitka, svi su to očekivali. Ne volim kad roditelji patetišu da bi sprečili neke stvari, jer nisu umeli da vaspitaju decu da ne rade neke stvari. Mislim da ti svakako moraš da odeš i živiš tvoj život, a ne da usrećuješ njih. Ako je tvoja sreća nešto drugo, teškim srcem moraju da prihvate to što jesi. Kao da je neko bolestan, pa mu zameramo što kašlje. Zbog čega si ti to postala, da li je to zbog toga što nisi imala sreće u ljubavi sa muškarcima, ne znam. Uvek si bila tu za mene - rekao je Karić.

- Nisam ni očekivala da ću imati više sreće - rekla je Dragana nakon što je izvukla mali budžet.

- Slađo, nije se mnogo promenio naš odnos. Žao mi je što ti nije stigla čestitka. Znamo da bi te tvoji podržali šta god uradila. Tvoja blinda je na otpadu, srozala si se. Pokušaj neku drugu bezbednosnu stvar da uzmeš. Ova blinda ti je u rasulu. Koliko si bila simpatična i draga, ove godine se se načisto srozala. Moraš da pokažeš stav i karakter. Starleta nije ono što si ti trenutno. Moraš da se izdigneš. Odevne kombinjacije, moraš da izvodjiš ono što je seksipilno i vulgarno - rekao je Karić.

- U pravu si za čestitku. Sve što ovde uradim, moji me podržavaju. I da mi je spalo, a nije, to je moja odluka. Ja sam slobodna devojka. Treću sezonu sam ovde. Iako sam imala nešto sam drugim muškarcem, imam pravo da budem. Hoću da najavim da će spasti. Po prvi put sam upoznala i srela osobu koja je energična kao ja. Iako spadne, moji će biti ponosni na mene. Imam pravo da nosim šta hoću, nemaš pravo da komentarišeš da li sam ja vulgarna ili ne. Ja nosim ono što se meni dopada. Neću vam više dozvoliti da svojim jezikom prljate mene i moju ličnost i da baratate tim terminima, ako niste videli da sam ja nešto uradila. Kada ga budete videli, možete da ga komentarišete i želim da ga komentarišete. Neću dozvoliti da moj moral dovodite u pitanje. Moji mi nikad nisu okrenuli leđa, ja sam mezimica. Mali budžet - rekla je Slađa.

Autor: A.Anđić