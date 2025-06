AU! Munja ponovo briše pod sa Stefani! Dao obećanje da neće ući u njenu kuću, pa zadao najniži udarac: Da prljam ruke i obraz... (VIDEO)

Skinuli mu masku!

U emisiji "Pitanja gledalaca", voditelj Milan Milošević postavio je pitanje Stefani Grujić.

Do kada ćeš trpeti Munju? To što imate dete ne mora da zanči da morate biti u ljubavnom odnosu.

- Ja verujem da će se to promeniti. Rekao mi je u Pabu dok on brani naše dete mene boli uvo, ali ja i dalje mislim da će se promeniti jer ga volim - rekla je STefani.

- Meni je nje žao, totalno je beživotna. Drži je jer misli da će sa njim na ovaj način obezbediti dobar život sebi i detetu. Ona je uništena. Njoj je 20 godina a nema života. On je manipulator i šalta je u tome. Idealna je bila za tako nešto. On je taj koji ne vredi više od nje i da ne može naći bolje od nje, a ona je uništena da se drži za njega jer misli da je to njena poslednja stanica ovog veka. Nadam se da će je majka opametiti. Ovo je realno stanje. Prepoznajem nejn oblik ponašanja kao i njegov. On je nju progutao u svakom smislu kao osobu. Ona ne postoji, nema stav, karakter... - rekla je Anđela.

- Anđela bolje da gleda sebe i svoju situaciju. Rekao sam mu ako poštuje mene neće otići u radio. Zamerio sam joj. Nemoj da bude da sam ti zabranio da ideš u radio. - rekao je Munja.

- Nisam išla da se pravdam nego da neću da idem - rekla je Stefani.

- Ja nju ne razumem. Konstantno je nesrećna i ostaje u tom odnosu - rekla je Mrvica.

- Prebacuješ stalno da ti neko vređa dete, a niko ti dete nije spomenuo. Ja ovog čoveka ovde štitim - rekla je Stefani.

- Nema mi težinu kad neko brani nju - rekao je Munja.

- Anđela je sve dobro rekla. Svi ovde normalni ljudi sa kojima sam ja razgovarala misle to. On je emotivni manipulator koji nju ubeđuje da ne vredi, a ona vredi hiljadu puta više od njega - rekla je Ena.

- Znači ja vredim više od Peje?- pecnuo je Munja.

- On mene ovde ponizi! Ja sma ta koja ćuti ovde - skočila je Stefani.

- Stefani je potpuno druga devojka u ovoj situaciji. On jedino zamera stati u zaštitu Stefani. Ona pokušava na sve načine da ovo izgura. Ona iz ovog ne može da se isčupa. On joj je samopouzdanje ugazio kao pitu - rekla je Kačavenda.

- I da sma znao za trudnoću ne bih želeo da budem blizu - istakao je Munja.

- Slažem se sa Ivanom. Munja je isti kao i prošle godine. Stefani je sama rekla da je manipulisao sa njom, shvatila je da nije bila ljubav nego manipulacija. Ne žalim je uopšte. Sve što je pričala za mene sad joj radi Munja. Ako nema osećaj za Kostu, treba da ima za nju - rekla je Matora.

- Ja kod nje u kuću neću ulaziti, da primam ruke i obraz. Ne pada mi na pamet. Ako budem trebao dete da preuzmem negde, da, ali da ulazim ne. Na šta vam ja ličim? - ubacio se Munja.

Autor: A.Anđić