Mimas će počupati i ono malo kose što joj je ostalo: Gruja smogao snage da krene dalje, pa se bacio na zavođenje Mrvice! (VIDEO)

Nikola Grujić Gruja večeras je imao noć za pamćenje obzirom da je celu žurku nije stao. On je igrao sa Jelenom Nedeljković Mrvicom i Ivanijom Bajić zbog čega se Milena Šarac Mimas naljutila, ali njega to po svemu sudeći nije zanimalo. On se sada osamio sa Mrvicom s kojom je pričao o životu, ali su se indirektno muvali.

- Gde misliš da treba da idem da spavam? - upitao je Gruja.

- Spavaj sam na garnituri, a ujutru idi ispričaj se s njom - rekla je Mrvica.

- Ma oduvala me, kaži mi kao prijatelj šta da radim - rekao je Gruja.

- Ja ti sedam meseci govorim šta da radiš, ti me ne slušaš - rekla je Mrvica.

- Ili stani iza svog drugara i kažeš: ''Pušite ku*ac svi, on je moj'' i onda mi sa strane kažeš šta imaš ili mi nisi drug - rekao je Gruja.

- Rekla sam hiljadu puta - rekla je Mrvica.

- Ja ovde imam Mateju i Peju i oni su moji pravi prijatelji, a ti znaš ko mi se sviđa - rekao je Gruja.

- Šta? - upitala je Mrvica.

- Budi direktna - rekao je Gruja.

- Ma nemam šta da ti kažem - završila je ona.

