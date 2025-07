Nervni slom Ene Čolić uživo u programu: Zajecala na sav glas zbog Peje i Mimas, on skinuo naočare da joj pronađe suze! (VIDEO)

Hit!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', a voditeljka Ivana Šopić naredno pitanje pročitala je za Jovana Pejića Peju i Milenu Šarac Mimas.

- Objasnite nam to kako je Ena kriva za ono što vas dvoje radite. Je l' vam Ena razmenjivala pljuvačke ili vi? Je l' Ena nudila Mimas j*ja od Peje ili on? - glasilo je pitanje.

- Boli me k*rac - rekao je Peja.

- To nije istina, ovo je sve Enina bolesna podrška - rekla je Mimas.

- Ja ovo nisam ni znala pola stvari. Oni to rade sa strane, ne javno tako da nisam mogla za to da znam - rekla je Ena.

- Samim tim što je Peja drug od Gruje, ja sam pomislila da je okej s njom da provodim vreme. Ja nisam imala s kim da se družim - rekla je Mimas.

- Ovaj Peja je toliko hladan - rekla je Ena.

- Ovde glumiš ludilo, nabijaju ti se devojke na k*rac - rekla je Teodora.

- Šta je devojčice? Ajde pali - rekao je Peja.

- Ovo su se njih dve dogovorile da bi Ena ispala žrtva - rekla je Sanja.

- Pa naravno da je tako, nisam ja glup - rekao je Peja.

- On ako se već izjasnio da ga boli k*rac za mene, onda nek me pusti da pričam. On se ograđuje svakog momenta od mene, meni je bitno da pričam. Ona ovo radi zbog opstanka, a on ne znam zašto ovo radi. Ovde je svima bilo bitno da nas uništite - rekla je Ena.

- Čekaj da skinem naočare da vidim gde su joj suze - rekao je Peja.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić