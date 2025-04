Šok!

Milan Milošević naredno pitanje pročitao je Bori Terziću Terzi.

- Kada te je Milena Kačavenda pitala: "da li shvataš da si pogrešio što nisi ostao sa Sofijom", ti si rekao da shvataš. Zbog čega ti je teško to da priznaš kada si trezan i da ideš kod ovih niskobudžetnih devojaka - glasilo je pitanje.

- Jesam pričao, dosta sam pogrešio što sam išao od jedne do druge devojke, ali sam hteo da se manem da mi ne stižu ta pitanja, da zaboravim na Sofiju. Ja kada popijem, ne plašim se i kada kažem to uveče, uhvati me paranoja ujutru šta sam rekao - rekao je Terza.

- Sada da možeš da vratiš vreme, da li bi pokušao da uđeš ponovo - pitao je Milan.

- Sigurno da bih bio sa Sofijom, da, ali je takva situacija ispada. Nema nazad. Nikakve dete veze nema sa partnerima, da ću viđati dete - rekao je Terza.

- Neko je napisao: "bože koliko se Terza pojeftinio", to je nakon Miličinog izlaska - rekao je voditelj.

- Znaš kako, ljudi gledaju da ideš iz odnosa u odnos, kao da si lak muškarac. Nije uopšte zanimljivo. Ja nisam video da se ona muva nikada ovde s drugim muškarcem, ne znam ni kako bih reagovao. Vreme ne može da se vrati, šta je urađeno, urađeno je, najbolje je da ostanemo u ovakvim odnosima, ali mi je ona nejasna - rekao je Terza.

- Pošto je pomenuo stvari koje sam ovde govorio, a koje mi je nalagala elementarna logika, potpuno mi je logično da budeš sa osobom s kojom si to uradio šta si uradio, govorio sam da ispada da se sprdate. Mislim da je Terzin period posle odnosa sa Sofijom mnogo veći blam, nego odnos sa Sofijom - rekao je Đedović.

- Sve bi bilo super da ona nije pozdravljala bivšeg momka - rekao je Mateja.

- Nije Terza otišao da se je*e s kišobranom jer je ona medu pozdravljala. Pa on je prošle godine varao Milicu na njene oči, ona mu je prelazila, je*ao Saru Marbelju u izolaciji, ona mu je prelazila - rekao je Đedović.

- Je l' vi stvarno mislite da bi Milica njemu sutra ujutru dala da vidi dete i upisala ga kao oca?! Ona je ušla da njih dvoje razdvoje - rekla je Kačavenda.

