Otkopali ratne sekire: Uroš i Sofija u brutalnom okršaju, uvrede pljušte kao nikad do sad! (VIDEO)

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'' a voditelj Milan Milošević, a reč je dobio Lazar Čolić Zola kako bi prokomentarisao odnos Stefani Grujić i Jovane Tomić Matore.

- Da li ti je Stefani rekla kada ste ušli u odnos da ništa nije osećala prema Munji? - upitao je Milan.

- Jeste, pričala mi je da joj je smešno i da joj je taj odnos sprdnja. Mislim da tada nije volela Munju i to je to, ali isto tako mislim da ona sada voli Matoru. Njene reakcije su jasne, to samo idiot ne može provaliti. Mislim da to i Munja vidi, ali pokušava da prikrije - rekao je Zola.

- Ja se sećam da je Munja pričao o Stefani, on je govorio kako je voli. On je nekako u svakoj devojci tražio nešto od nje i mislim da se njegove emocije nisu ugasile prema njoj - rekla je Sofija.

Sledeće pitanje bilo je za Uroša Stanića.

- Kako se osećaš posle one morbidne Karićeve čestitke za Uskrs? - glasilo je pitanje.

- Ja sam pokušao da se našalim, ali nije uspelo. Kariću je Uskrs isto i njemu je trebao otac da posveti čestitku. Ja nikada nisam pomenuo Osmana, isključivo sam govorio o tvom ponašanju i tvojim postupcima. Uroš ne provocira van stola, ali Osman je degutantan - rekao je Uroš.

- Osman se uvek zezao po Instagramu i lajvao. Mislim da on ne gotivi Uroša jer je udario Stefanu na neke stvari, pa je na taj način ponizio Uroša - rekla je Aleks.

- Mislim da je bilo degutantno i da takve stvari ne prijaju Stefanu - rekla je Jelena.

- Ja apelujem na sve roditelje da ovog degenerika izvređaju - rekla je Sofija.

- Nećeš se oprati, rekla mi je: ''Nek ti Milica je*e mrtvu majku'' - rekao je Uroš.

- On je zaljubljen u mene, on kopira mene u svemu - rekla je Sofija.

- Je l' se zoveš Sofija? Kako se zoveš ti što nisi radila u Tetovu? - upitao je Uroš.

- Koga ti lažeš? Prijalo ti je što te pomenuo - rekla je Sofija.

Autor: N.Panić