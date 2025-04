Svaki put u suzama!

U toku emisije "Gledanje snimaka", ukućani su imali prilku da vide Jovanu Tomić Matoru kako se ispoveda Đoletu Kralju, neposredno pred Draganin zadatak.

- Nedostajala mi je. Ja sam imala veću tremu, znala sam šta će se desiti. Srećna sam zbog nje što sam joj ulepšala dan. Ne komunicirmao zbog mame, zbog moje porodice - rekla je Dragana.

- Usrećila me, dala mi je snagu da nastavim dalje. Nisam ni posumnjala. Najlepši mogući poklon mi je dala. Mnogo ga volim. Kako da je ne zagrlim nakon toga? Neću više da pričam na temu Dragane. Smeta mi kada moju situaciju komentarišu kao sprdnju. Najmanje što mi je bilo potrebno jeste da se zaljubim. Napravile smo sranje, i da se njena keva oseća loše. Danas mi je i Mića zamerio, neću dolaziti u Pab. Izbegavaću i njeno društvo i neću pričati o njoj. Malopre mi je najviše zasmetalo šta je rekao. Znam kako se ona oseća. Imam potrebu da joj kažem kako mi nedostaje. Kritikujete me, imam pravo. Nemam problem da me iskritikuju, ali to je jače od mene - rekla je Matora.

- Nek plače, boli me ku*ac. Ova veza će rasturiti dve porodice. Ona se pi*a po svojoj majci. Majka je svetinja! Je l' ovo sreća? Sreća je kad je srećna i ona i majka, a ne samo ona. Preči je neko koga poznaješ dva meseca od majke?! Ovde se žena meša u vezu dve devojke! Ja sam protiv toga, nek me čitav svet razapne! - vikao je Mića.

- Ja više brinem o njoj. Verujem da će u nekom trenutku biti opet predator. Govori joj svaki dan da prizna, nek ide protiv majke. Dragana mi je šapnula neki dan: "Ja nju volim", ja verujem Dragani. Ti da si ćutala tada, a da je ona odradila posao sa majkom... Ja uopšte nisam protivnik tih stvari. Potpuno razumem njenu majku, situacija je nesvakisanja. Kad je vodila na depilaciju i sve drugo, tad je bila žensko i bila je dobra, a posle kad je sve ovo, njena majka je to prihvatila - rekao je Ivan.

- Svaki roditelj poznaje svoje dete. Ona zna da Dragana nije ovo. Dragana nije svesna šta oni napolju prolaze. Ovo je još ekstremnija situacija, Matora koja je u jeku osude zbog Stefani. Nije srećna ni sa 35 godina umesto da rađa decu, ona menja se*sualno opredeljenje. Dala joj je majka lepo do znanja - rekla je Anđela.

- Nije mi jasna Matora koja kuka kao neka paćenica. Kad je ona mogla nju razvaliti i kako se mogla tako jako zaljubiti. Jedva čekam da ispadneš predator. Njene suze nisu zbog Matore, nego zato što joj se spominje majka. Dragana se potpuno ogradila od nje. Ja mislim da Dragana nikad neće biti sa Matorom, da joj se neće više približiti - rekla je Aneli.

- Ja ne mogu da verujem da je ovo foliranje. Mislim da je imala iskustvo, svaka gej ženska osoba laže da joj je ova sad prva. Verovatno je Matora njoj dala emociju iz nekih drugih odnosa, koji su joj falili. Treba da se distancira, i ne treba da lupi glavom kao što Ivan kaže. Posle će joj govoriti da je popljuvala majku, kao što su i Peji govorili - rekla je Ena.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić