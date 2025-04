Zbog ovoga će nastati haos: Terza progovorio o poljupcu sa Teodorom, ovo je uradila Bebici iza leđa! (VIDEO)

Poludeće ako sazna!

Đole VIP Kralj i Borislav Terzić Terza žestoko su opleli po odnosu Nenada Macanovića Bebice i Teodore Delić. Terza je otkrio da redovno sluša njihove svađe, a da mu je Teodora sinoć i prišla tokom emisije, a od nje je dobio zagrljaj i poljubac u vrat.

- Bebica je juče izgoreo, a kad je video tebe da je zagrlila. On se smeje na silu - rekao je Đole.

- Znaš šta on njoj sve priča, ja sam pored - dodao je Terza.

- Njega treba j*bati jer on sve j*be i sprda. Kad se kolje sa k*rvetinom, a šta on radi ljudima... - nastavio je Đole.

- Ja sam išao da sipam vodu, a ona ustane, zagrli me i ljubi me po vratu. Oni će tako par dana i pomiriće se. Dok su bili napolju ona se dopisivala i trebala da ide sa nekim likom na more - govorio je Terza.

Autor: A. Nikolić