Priznao sve o kocki, pa izgubio kompas: Peju pukli kompleksi, te pokušao da ponizi Gastoza: Imam više imovine od tebe! (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija "Pitanja novinara", voditelj Darko Tanasijević dao je reč Jovanu Pejiću Peji.

- Ena je u svađama shvatila da si kockar. Da li smatraš da imaš problem sa tim? - pitao je Darko.

- Prvi je to uočio Aca Sinđelić, poznat kao Aca Kockar. On je izguvio 16 hiljada i još se zadužio. Ja sam odmah dobila i okrenula se i otišla. Zamislite koja je cifra 16 hiljada

- Moji mama i tata nisu u problemima, nisam nikoga stavio u probleme. Volim da odem nekad i da se izigram. Lepo se osećam kad uzmem, zanimam se, zezam se. Što se ne priča o tome da li su oni alkoholičari? Nisam pio i pravio s*anja. Pejin i Zlatin sin pa da se napravi da sam kockar. Prvi ko je to izneo je Ena. Želi mene da oblati. Drago mi je da su mi mama i tata poslali normalnu čestitku, nisu mi napisali da sam kockar. Kockao sam za svoje pare, nisam uzimao pare od mame i tate. Nemam kompleks da napravim novac. Tačno znam koliko mogu da se raširim. Imam na svoje ime zapisane i nekretnine. Ja sam za svoj život radio i zaradio, nikome ne dugujemo - rekla je Peja.

- Kako komentarišeš to što Ena tvrdi da žene doživljavaš kao se*sualni obejkat - pitao je Darko.

- Našali se čovek, baci neku foru. Jednu devojku nisam iskoristio. Ne smatram da ih tako gledam - rekao je Peja.

- Da li si na kraju shvatio da su Ena i Gastoz bili zajedno? - pitao je Darko.

- Shvatio je on da je Ena malo jači igrač pa da pokupi poene. Predstavljala je i sa Lukom neko prijateljstvo pa su pravili haos. Ne smatram da je k i da je radila za novac, ali voli da leči neki kompleks na tome - rekao je Peja.

- Moram da demantujem, samo sam sa Matejom imala nešto i sa Pejom sam bila u ovom kiksu - rekla je Ena, pa dodala:

- Ja sam imala plave šiške i blajhanu plavu kosu, u to vreme sam imala po 13 hiljada lajkova na slikama na Fejsu, tako me je on pronašao. Skontali smo se, pa smo stavili da smo Gastoz i ja brat i sestra - rekla je Ena.

- Postavio sam se prema njemu kao da sam mu brat. Ne mogu da kažem da li je neko gori ili bolji u njihovom odnosu. Prognozirao sam šta će biti ako nastave tako, evo došli su do toga. Dečko se ozbiljno po*rao po sebi. On je ponekad gori od Ene, gori od žene. Takve stvari se ne rade. Na kraju sam dobio ja priče da mene blati i da krivi Enu na osnovu toga što sam ja pričao na kakvom sam šou bio na Tajlandu - rekao je Gastoz.

- Sanja je upravo rekla da je poznata po pk - rekla je Ena.

- Kako komentarišeš žilete? - pitao je Darko.

- To su moje dogodovštine. Dosta sam putovao i dosta sam toga video, što ne bi podelio. On samo mlatara krstom, ako držiš krst i pominješ Đokovića onda moraš da vodiš računa šta radiš u rijalitiju. Mnogo smo ga precenili, sad hoće sebe da opere. Ako će i na mene da baca ljagu i da me vređa bez razloga, šta sam ja poligon za vređanje. Što si ti nju ubacio u moje dogodovštine? - pitao je Gastoz.

- Zato što to njoj ne treba - rekao je Peja.

- On je jedan dulek. Ja sam otišao u državu gde je to legalno. Ja narkomaniju nisam propagirao - rekao je Gastoz.

- Imam više imovine od tebe - ubacio se Peja.

- Jovan nekretnina Pejić. Sam govori za sebe - rekao je Gastoz.

- Gastoz pobedio dva puta i dobio novac, pa otiša na Tajlnad i molio ljude da mu šalju novac. On nije napravio ni porodicu ni ništa. On će non stop da ide po rijalitijima - rekao je Peja.

- Ja nisam imao nijednu nasleđevinu, nemam nikog poznatog u porodici. Imam svoj stančić. Sve što sma stekao sam proćerdao ili uložio - rekao Gastoz, pa dodao:

- Vrati drugaričinoj sestri pare što si zakopao babu - skočio je Gastoz.

Autor: A.Anđić