Pukla bruka: Ana Nikolić odlučila da ide protiv porodice zbog Korde, Rada skroz popustila, pa ih Uroš vratio na fabrička podešavanja (VIDEO)

U toku je emisija "Pitanja novinara", voditelj Darko Tanasijević dao je reč Aneli Ahmić.

- Ukrala mi je haljinu, našla sam je na krevetu. Pogledala sam etiketu i mrljicu koju je imala, to je ta - rekla je Aneli.

- Imamo priliku da vidimo da je kopala po stvarima. Priznajem da sam ukrala, može mi se. Njena haljina je obišla Evropu. Ja kradem haljine, Anđela nokte - rekla je Milena.

- Kako komentarišeš sve što smo čuli od njih dvoje? - pitao je Darko.

- Ne sviđa mi se ovo što Peja radi, vidi se da je na ivici živaca. Priklanja se ljudima koji su ga ponižavali. Juče je Marinković rekao da mu je potrebno lečenje, on tu nije odgovorio. Izgubio se. Enu sam kritikovala za neke određene stvari. Peja joj nije dorastao i ne može da hendluje - rekla je Kačavenda.

Zatim je voditelj podigrao Radu Vasić, Anu Nikolić i Stefana Kordu kako bi iskomentarisali njihovu trenutnu situaciju.

- Ja ne živim za ljude niti živim za nekoga. Ono što sam rekla, na tome ostajem. Došla sam da joj ukažem da nije za nju, ali Ana ga voli. Malo po malo dok se oslobodila, ona ga privela u krevet. Oćeš ćerko ku*ac, evo ti ga. Ako ostane sa njim, ja joj ne branim, ali u moju kuću ne. Ako je umro moj muž, nisam umrla ja. Ja sam bolesna žena, meni ne treba nervoza i sekiracija - rekla je Rada.

- Niste osudili ni to što Korda napada Gastoza? - pitao je Darko.

- Ja nisam bila sa Kordom u prodavnici. Njih dvojica šta su imali, to su razrešili. Ne ispada meni sve to normalno, ali zašto ja da se mešam? To moj problem nije! - vikal je Rada.

- Je l normalno da Ana ljubi Kordu malopre na sred dvorišta? - pitao je Darko.

- Šta ja mogu? Je l' treba da je ubijem? Da stanem ja između pa da mene ljubi Korda? Svi su bili uz Anu. Je l' ide da ja sedim a da me oni pljuju? Ću da bijem koga stignem

- Vaša ćerka Ivana je Uroša pozdravila i rekla da sve sluša nju - rekao je Darko.

- Nek ona dođe ovde pa nek ga sluša. Stalno pominje mog mrtvaka. Pitaj Uroša da li se može mrtav čovek prodati da bih ja ušla ovde?! - rekla je Rada.

- Ne mogu da verujem da je Rada ušla da zaštiti svoju ćerku i posle samo sve nedelje spava sa njim u istom krevetu. Ja nikad nisam uvredio Radu, Korda je najveća uvreda. Rada je rekla da ako se oni pomire da se odriče Ane - skočio je Uroš.

- Ja nisam jela go*na džabe. Dok sam tu, tako će da bude, kad izađem on ne postoji. Da ga bijem? Da ga ubijem? Ja ne znam šta da radim - rekla je Rada.

- Kako komentarišeš svoj odnos sa Kordom? Da li imaš grižu savest zbog toga što si se zarekla - pitao je Darko.

- Rešila sam da svoj problem rešim napolju. Ponizio me, nije mi svejedno. Neću da mi se meša ni majka, a ni setsra, rešiću sama. Bićete obavešteni. Nisam došla da me žale, došla sam da zaradim novac - rekla je Ana.

- Kariću, ti si rekao kada se birala najdostojanstvenija devojka da je to Ana Nikolić, šta se promenilo? - pitao je Darko.

- Drastična promena. Možemo da se foliramo dva, tri meseca, ali duže ne. Na početku mi je bila fina i dostojanstvena. Ona kod sebe i dalje ima tu mušku stranu - rekao je Karić.

- Fina sam kad sam obučena, a kada sam svučena onda sam... - ubacila se Ana.

- Ona sad omalovažava ljude koji su bili uz nju. Sve je na kraju došlo na njegove reči. Ispao je sve u pravu - rekao je Karić.

- Kako komentarišeš čestitku od Ivane, a ti svoju politiku furaš? - pitao je Darko.

- Ne mešam joj se u brak, nek mi se ne meša u vezu - rekla je Ana.

- Ona ispada sad ljubomorna na Ivanu. Ana je ovde, a Ivana uživa u Nemačkoj - rekao je Karić.

- Ne samo njoj, nego svim sestrama i bratu, nemoj da mi se mešaju. Svi su bili tu uz mene, ali najveći fokus je sada moja majka. Ne bih ni brata poslušala - rekla je Ana.

- Ti i Korda ste sada u vezi?

- Mi smo sada u korektnim odnosima. Poljubila sam ga namerno ispred svih, spavamo u istom krevetu - rekla je Ana.

Autor: A.Anđić