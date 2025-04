Burno na nominacijama: Luka doneo važnu odluku, u ponedeljak će Sandra i Aneli saznati koju bira između njih dve! (VIDEO)

Žestoko u emisiji!

U toku je emisija "Nominacije", a takmičari biraju između Luke Vujovića i Sandre Obradović. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Ivanu Marinkoviću.

- Vidim da su večeras svi oprezni, a ne vidim razlog za to. Uspeo sam da vidim da je Luka nekim ljudima dao do znanja šta je video, a šta nije. Što se tiče Sandre probaću da je vređam. Danas je Ena opisivala Sanju i gledam kao da je opisivala Sandru. Sandra tri reči i koristi ih u svim mogućim situacijama. Aleksandra kad je bila sa mnom u vezi pričala je sve najgore o Sandri. Ovo što sam čuo od Sofije večeras to je početak kraja jednom prijateljsva. Mislim da je Sandra jedna cicija i stipsa. Ona ne ume da bude sama u životu, pa ni u rijalitiju. Ona je mutava plovka koja ovde k*rcu ne vredi. Što se Luke tiče primetio sam dve stvari večeras i mora da se prisetim njegovog prvog povratka, kad se setim onog oduševljenja i molebana da se vrati, a onda skakanje u zagralj. Luka Vujović tad i sad velika razlika. Večerašnji Lukin povratak takav nije bio. Tad je bilo veliko oduševljenje, a večeras su pokazali koliko ga vole, a pojedini su se uk*njali stvari koje je Luka video. Ne dopada mi se ovo što će Luka da odluči u ponedeljak, to mi je amaterski. Aneli je skočio u zagrljaj, a Sandri je zamerio sve i svašta. To mi je bezbeze sa njegove stane. Luka je svoje početne emocije koje je imao prema Sandri, a i prema Aneli. On je izgubio pogotovo prema Aneli jer se zaigrao - govorio je Ivan.

- Je l' treba da kažem da se Aneli nije smejala tri dana, kad sam ušao nasmejala se, a Sandra se smejala tri dana, a kad me je videla nije se nasmejala? Je l' treba sve sad da pričam? - pitao je Luka.

- Rekao si da nećeš moći da trpiš Anelini ponašanje, a sad ispada da ti je trebalo tri dana da je gledaš ucveljenu. Sandra mi je u sredu delovala kao da ne želi da se on vrati - nastavio je Ivan.

- Ne, nego si ti meni rekao: "Šta te briga, bar si uzela Roleks" - odbrusila je Sandra.

- Jeste tako bilo, ali verujem da si pod utiskom gornjeg doma - rekao je Marinković.

- Aneli je rekla da neće niti sa mnom, da nema emocije i da više nije zaljubljena. Sandra kaže da nikad nije bila sa mnom, da mogu tri meseca da se družim sa njom, a onda ćemo napolju da vidimo. Normalno je da više ne budem toliki kreten i da ne sedim sa Sandrom ako neće da bude sa mnom. Primetio sam sličnost između Aneli i Sandre uvek ponesu jednu vlažnu maramicu u desnoj ruci - pričao je Luka.

- Daću sebi za pravo da kažem da mislim da Luka neće biti ni sa jednom. U super sam odnosima sa Lukom otkako se vratio i nadam se da to neće da se promeni. Meni je jako zanimljiv za rijaliti. Vidim da su se pojedini uk*njali i rekli samo dve reči. Ostavljam mog kuma Luku - rekao je Ivan.

- Luka je dečko koji je pozitivan, šali se i gleda rijaliti kroz sprdnju. Nikad nisam čuo da je nekog provocirao i da nekog hoće da diskvalifikuje. On je momak koji zna da podeli, udali komplimente. Rekao sam mu da je ono sa Anđelom greška i da to ne treba da govori. Mislim da je bio u revoltu jer je imao konflikt, pa svi tad iznesemo nešto što ne bi trebalo. On je super momak, baš mi je uneo pozitivu u poslednje vreme. Za Sandru isto imam lepe reče, nije me provocirala i dirala. Kulturna je, normalna i imao sam takve devojke u životu. Ona je hladna. Voleo bih da devojka ima kvalitete da zna da zagrli, mogu da kažem da Ena ima te kvalitete. Između Luke, Sandre i Aneli nema toliko emocija, a razviće se ako sa nekom uđe u vezu. On je dečko koji je ovde došao da se zeza i da mu bude lepo i da ne gleda da se loše oseća. Ostavljam Luku i pozdravljam njegovu porodicu - rekao je Peja.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić