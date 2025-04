Bez dlake na jeziku: Bebica urnisao Luku i Aneli, provalio njegove skrivene namere prema Sandri! (VIDEO)

Veliki budžet je bio tajni znak?

U toku je emisija "Izbor potrčka". Na samom početki emisije voditelj Milan Milošević takmičarima "Elite" dao je priliku da komentarišu podelu budžeta Luke Vujovića, Ena Čolić nastavila je da iznosi svoje mišljenje o bivšem prijatelju.

- Htela bih samo da podsetim da je Luka za mene rekao da sam ozbiljan mangup i brat, a ne znam šta se promenilo osim njegovog mišljenja o men. Ne znam kako mogu odjednom da postanem sprdnja, a bila sam mangup i brat. Nema potrebe da mu dajem epitete kad njegovi postupci govore. Mislim da do ovoga ne bi došlo da nije išao u vezu sa Aneli. On je nju stvarno zamolio da spusti loptu, a ona je rekla da joj ne pada na pamet i da će da me gazi do kraja - govorila je Ena.

- Ja nisam ta koja izaziva na konflit, ti mene komentarišeš u bradu - dodala je Aneli.

- Ja sve najgore o njoj mislim. Na prvom mestu mi je najodvratnije stvorenje na svetu žaba, a na drugom ona. Ja imam pravo da navodim koga hoću na anketama, ako mislim sve najgore o njoj naravno da ću da je navodim, nema potrebe da budem lažna zbog prijateljstva koje ne postoji. Neka se on nosi sa tim, kao što je ona danas nosila kofere - rekla je Ena Čolić.

- Mislim da je Luka iznosom budžeta koje je dao rekao šta misli. Meni je najzanimljviije bilo koga je počastio, Kačavenda, Terza, Sofi i Đole VIP Kralj. Ja mislim da je Aneli danas Luku masakrirala jer je skalala kome on daje pare. Veliki budžet Sandri, to je poštovanje i mišljenje koje ima prema Sandri. Rekao je da se oseća kao mutava plovka. Ja ne verujem u njihov odnos i njihovu ljubav, oni jedno drugo degradiraju. On ako je Terzi posle onog klipa sa Aneli na 4000 dinara dao još 1000, šta ona smeta budžet koji je dao Mateji, Sofi ili Đedoviću? Aneli je burno reagovala na Sofi i tad je pokazala. Nije mi bio jasan kad je delio Marku i Sanji, oni su ovde imali najstrašniji sukob - govorio je Bebica. Mislim da je prvi budžet za Sandru pomutio um Aneli, nju je to poremetilo - pričao je Bebica.

Autor: A. Nikolić