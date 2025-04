Tresao sam se: Ivan brutalno ponizio Luku zbog šlihtanja Kačavendi, ovaj potez mu neće oprostiti! (VIDEO)

Neočekivano!

U toku je emisija ''Pretres nedelje sa voditeljem Milanom Miloševićem'', a Ivan Marinković dobio je reč kako bi prokomentarisao podelu budžeta Luke Vujovića.

- Ne mogu da verujem koliko su ljudi zaspeljeni kad neko dobije mali budžet. On je rekao Aneli: "Ljubav se ne kupe, veliki budžet ide Sandri". To je najveće poniženje koje je Luka napravio u svojoj podeli - rekao je Karić.

- Meni je to da je nju ispoštovao i opstio se od nje - dodala je Ena.

- Kakva je konekcija između ljubav se ne kupuje i daš nekome pet hiljada dinara? Šta to znači - upitao je Đedović.

- Time je pokazao da Aneli nisu bitne pare, a da Sandri itekako jesu - rekao je Karić.

- Aneli je znala da će dobiti mali i da će Sandra dobiti veliki, ostali me ne zanimaju - rekao je Luka.

- Ivane šta ti misliš? - upitao je Milan.

- Tresem se stvarno, trebao mi je bromić. Meni je podela katastrofa. Počeo sam da se tresem na deo sa Kačavendom, a još više sam se tresao kada je ona spustila loptu kao sa Nikolom Lakićem - rekao je Ivan.

- Ja ništa nisam kopirala, on se toga uhvatio jer je degenerik - rekla je Milena.

- Išao je s brda s dola i zato me iznervirao. Ovo što je on radio, to je kada ljudi nemaju onu stvar da ti kažu nešto. Đedoviću je dao 4000, a devojku mu je zvao kiflicu. Vi ste situaciju za Sandru i Aneli napravili kao da treba sat vremena da razmišljamo šta je on hteo da uradi. On je hteo da dokaže da je Sandra materijalista - rekao je Ivan.

Autor: N.Panić