Stvorila sam i tebe i tvoj posao: Sanja nastavlja da demolira Marka novim poniženjima, on bio primoran da uključi vređalicu! (VIDEO)

Šok!

Sanja Grujić i Marko Stefanović nastavili su svoju raspravu, koju su započeli jutros kada mu je ona zatražila da bira između nje i svoje porodice. Sada je Sanja opet ponizila Marka poručivši mu da ga je ona stvorila, zbog čega on nije mogao da ostane imun i izvređao je.

- Jako si bezobrazna i pokvarena jer ne ceniš što sam bio uz tebe i branio te. Branio sam te od svih ljudi ovde, a ti si bila dobra s njima. Ne ceniš me i ne poštuješ me, razumem da ti je teško zbog mog tate, ali ja nisam krivio za to - rekao je Marko.

- Pa i trebaš biti uz partnerku, šta sam ja uradila? - upitala je Sanja.

- Izgovaraš strašne reči, pa znaš kad bih stajao uz tebe za ono što si izgovorila? - upitao je Marko.

- Ti pričaš meni nešto, a ti mnogo gore reči izgovaraš - rekla je Sanja.

- Ti si psihički loše i bezobrazna, a ne ja. Meni takva devojka ne treba - rekao je Marko.

- Meni je drago što sam te stvorila - rekla je Sanja.

- Ti me stvorila? Kako? - upitao je Marko.

- Da i tebe i tvoj posao - rekla je Sanja.

- Ti nisi mene stvorila i nemoj da pričaš stvari koje nisu istina, bila si uz mene kao devojka - rekao je Marko.

- Bila sam uz tebe - rekla je Sanja.

- Što si me ponižavala i izgovarala onakve reči za mene? - upitao je Marko.

- Jer sam htela da te odvojim od svađe sa Jordankom - rekla je Sanja.

- Ma koji su bre to izgovori? Ajde pali - rekao je Marko.

- Fifi - rekla je Sanja.

- S*saj ga bre debilko mala - rekao je Marko.

Autor: N.Panić