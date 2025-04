Tvoj tatica nije dobro: Sanja uspela Marka da dovede do totalnog ludila, on upalio vređalicu i uništio je uvredama! (VIDEO)

Uzvratio joj!

Sanja Grujić i Marko Stefanović nastavili su svoju raspravu nakon što mu je ona tražila da izabere između nje i svoje porodice, a on joj je sad skrenuo pažnju da uopšte nije dobro i izvređao je kao nikad.

- Ti nisi dobro - rekla je Marko.

- Tvoj tatica nije dobro - rekla je Sanja.

- Za njega znam da nije dobro, ali za tebe sam mislio da si dobro. Neću dozvoliti da se priča da sam ja okrenuo leđa svojoj porodici, rekao sam istinu i to je to. Izluđuju me pitanjana tu temu, a ti me izjavom da izaberem teraš to. Prekini da kanališ mene i ono što sam ja ispričao svojim glupostima - rekao je Marko.

- Ko su meni oni u životu? - upitala je ona.

- Isto ko što su meni tvoji, pa ih poštujem. Neću bre ja tebi da titram jaja non stop, a da ti mene kanališ - rekao je Marko.

- Sad ću da se obratim Mihajlu Stefanoviću pošto očigledno hoće u rijaliti - rekla je Sanja.

- Ti me kanališ debilko jedna - rekao je Marko.

- Ja sam tražila da izabereš koga ćeš braniti - rekla je Sanja.

- Ne, to si tek posle rekla - rekao je Marko.

- Svakako si već izabrao, jasno je - rekla je Sanja.

- Možeš misliti da ti toliko poludiš jer te neko okarakterisao da si bezdušna - rekao je Marko.

- Šta se dereš? - upitala je Sanja.

- Zato što mi praviš probleme - rekao je Marko.

- Koji problem i onako ih nemaš? - upitala je besno Sanja i otišla.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić