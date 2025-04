Kako je biti ničiji?! Sanja pomerila granicu monstruoznosti, pa Marka novim provokacijama uspela da dovede do ludila! (VIDEO)

Uništila ga!

Marko Stefanović nastavio je da besni zbog Sanje Grujić i reči koje mu ona svakodnevno izgovara i ponižava ga, a sada joj je po poslednji put odbrusio i dao joj do znanja da mu se više ne obraća.

- Nemoj da si mi se obratila i da mi se izvinjavaš. Ja sam ti prošao preko mnogo stvari u životu, ti mene nećeš ponižavati na taj način. Znaš šta sam ja za vas? I za tebe i za onog drugog sam izmislio šta znači biti čovek - rekao je Marko.

- Šta sam ti uradila? Napadaš mene umesto Jordanke - rekla je Sanja.

- Ne spinuj mi priču, svađam se zbog toga što si mi rekla - rekao je Marko.

- Šta sam ti rekla? Kako je lepo biti ničiji? - upitala je Sanja.

- Vidiš koliko si bezobrazna, šta si mi rekla pre pet sekundi? - upitao je Marko.

- Šta sam ti rekla dva sata pre toga? Rekla sam ti: ''Nenormalno je da mi nemamo odnose'' - rekla je Sanja.

- Ja ne tumačim nikad ništa pogrešno, htela si da me povrediš - rekao je Marko.

- Ne, nego da se ja osećam kao ničija - rekla je Sanja.

- Ne, rekla si to zato što si htela da mi udariš na to što me otac izbacio navodno - rekao je Marko.

- Nije ni normalno da u ovim trenutcima imate odnose, nekad mu nije do toga - rekao je Karić.

- Htela si da kažeš da sam odbačen, nemoj da me učiš i da mi ti pametuješ - rekao je Marko.

- Ti dva ipo sata hoćeš da se svađaš - rekla je Sanja.

- Neću, nego neću da stojim i trpim u sebi - rekao je Marko.

- Onda je ostavi - rekao je Mića.

- Ti si mene sada ponizila zadnji put i to ćeš da vidiš. Ovako se ponašaš zato što sam ti ja to dopustio. Trebao sam da imam dostojanstvo i da ti kažem: ''Mrš u pi*ku materinu'' posle druge treće rečenice u ''Zadruzi 6''. Ja sam ti opraštao jer sam video da si se iskreno pokajala. Nisi imala nijednog momenta razlog da me poniziš - rekao je Marko.

- Ja Marka ne doživljavam kao momka, nego kao i brata - rekla je Sanja.

- Ma nemoj da mi se obraćaš više, odvratna si prema meni - rekao je Marko.

Autor: N.Panić