Puče tikva: Aneli ponovo izvređala Luku gnusnim uvredama, njemu pukao film! (VIDEO)

Kraj?!

Aneli Ahmić i Luka Vujović otišli su u kuću Odabranih kako bi im on spremio hranu, a Aneli se to nije dopalo, te mu je izgovorila silne uvrede. Naime, Luka je više puta istakao da ne može da proguta uvrede koje mu ona izgovara, ali nju to očigledno ne zanima.

- Dođi vamo - rekla je Aneli.

- Neću zato što me vređaš - rekao je Luka.

- Dođi vamo - rekla je Aneli.

- Neću rekao sam ti - rekao je Luka.

- Ološu jedan, hoćeš da me navučeš da uđem u Odabrane da bi izgubila honorar - rekla je Aneli.

- Opet me vređaš - rekao je on.

- Vau, šta to piješ? - upitala je Aneli.

- To je ulje, da spremim jelo - rekao je Luka.

- Ajde sa mnom u kuću - rekla je Aneli.

- Neću da neko ne uđe, pa da praviš scenu - rekao je Luka.

- Dođi vamo - rekla je Aneli.

- Idi istresi se na nekog drugog, idi u krevet i to je to - rekao je Luka.

- Dođi ovde go*no jedno - rekla je Aneli.

- Spremam nam da jedemo - rekao je Luka.

- Dođi vamo, nećeš ovde praviti - rekla je Aneli.

- Kad mi se izviniš - rekao je Luka.

- Izvini, idemo u kuću - rekla je Aneli.

- Ma pali, to možeš da radiš s nekim drugim - rekao je Luka.

- Govedo jedno - rekla je Aneli.

- Ajde samo da te vidim da mi priđeš - rekao je Luka.

- Govedo jedno smrdljivo, smrade jedan - rekla je Aneli.

Autor: N.Panić