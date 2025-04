Ti si najveće zlo koje sam upoznao i sramota Srbije: Pakleno suočavanje Ene i Peje! On je urnisao kao nikad do sad, pa Gastoza proglasio ŠLIHTAROM koja skuplja poene! (VIDEO)

Haos u programu, rat Ene i Peje se nastavlja!

U toku je radio-emisija "Amnezija". Voditelji Danijeluj Dujković Munjez i Borislav Terzić Terza ugostili su Jovana Pejića Peju, oni su pozvali i Enu Čolić, ali ona nije želela da se pojavi.

- Srećan sam što sam uzeo novac, prošli put su rekli da sam tužan. Mama i tata imam 21000 i do kraja ću da uživam - rekao je Peja čim je stigao u studio.

- Pejo, kako je nastao konflikt između Ene i tebe? - upitao je Munja.

- Ja sam rekao jednu stvar, a to je da uvek dolazimo na moje. Ona je čekala čestitke da bude fina i normalna, a onda se ponovo demonizovala. Neka radi šta hoće, ja mogu da spavam i na asfaltu. Kad izađem idem kod roditelja koji su ponosni na mene. Ne zanima me ko će da se druži sa mnom, porodica je uz mene i to mi je najbitnije - pričao je Peja, a onda je u radio ipak stigla i Ena.

- Zašto te je napala za ruletom? - pitao je Munja.

- Nisam hteo da joj dam pare, neći dinar više da joj dam. Napala me je i jer pričam sa Matejom, jer je to njen drug. Sve što ona radi je rijaliti i to je to. Juče me je pljuvala dok sam izlazio iz garderobera. Ona je opet rekla za moju majku da je alkoholičar - pričao je Peja.

- Laže sve. On je mene upropastio. Stefani mi je rekla da se ogrešila o mene i rekla mi je da je napolju mislila da sam ja folirant, a kad je ušla shvatila je da se on katastrofa ponaša i da sam ja njegova žrtva. Mene nije izvelo obezbeđenje, nego me je izveo Gastoz - dodala je Ena.

- Svi koji više vole rijaliti će da se ulizuju kao Gastoz i ekipa. Ja imam prave drugare koje nikad nisam iskoristio. Gastoz se sad ulizuje i kupi poene. Doći ćemo na moje reči, oni će da se posvađaju. Anđelu nikad nisam uvredio, ona je kulturna. Za Enu smatram da je klošarka, pljuvala me je. Ona dolazi iz Zemuna, a ja u životu nemam mrlju. Ti si najveće zlo koje sam upoznao za mojih 25 godina - pričao je Peja.

- Mama ti je klošarka - dodala je Ena.

- Ova devojka je najveći glumac u ovoj kući. Treba da dođe što više ovakvih da ljudi vide kakve žene ne treba da se dovode kući - pričao je Peja.

- On se ovde muvao sa Jordankom, čula sam da je imao i s*ks sa njom. Ona je meni do detalja opisala kako mu izgleda polni organ, tako da ne znam da li je to istina. Vatali su se u bazenu, ljubio se sa Mrvicom, Slađa se zezala sa njim i vaćarila, pokušao sa Sandrom, od Kristine traži posteljinu. Ja sam rekla da svako pametan vidi koliko ga volim, a on je umro od smeha. Ja sam njega polila pivom i onda izašla napolje sa Gastozom. On ništa ne vidi, gleda samo rulet - pričala je Ena.

- Sinoć te je Ivan najstrašnije vređao - dodao je Terza.

- Ja smatram da sam Ivanu tiha patnja, on lik umire za mnom. Nisam bila koncentrisana, jer me je ovo emotivno pogodilo sa Pejine strane. Ne zaslužujem ovo da sam klošarka, mene to povređuje. Mislim da je Ivan mene sinoć hteo da diskvalifikuje. Ja ni ne znam šta je pričao - govorila je Ena.

- Da li je vaša ljubav doživela krah i da li je Ivan zaslužan za to? - pitao je Terza.

- Jeste, svaki čovek koji je prišao loše je uticao na naš odnos. Mi se ovde upoznajemo, ne znamo se od ranije, zatvorenje prostor i naša veza je bila ozbiljna pola godine. Sve je prenaduvano, mnogo više nego što je zapravo i to je sve uticalo na naš odnos. Mnogo mi je žao. Ne mislim da sam izgubila vreme, žao mi je što moje učešće nije bilo drugačije i bez njega. Ja njega i dalje volim, ovde ne mogu da se iskuliram od svojih osećanja - pričala je Ena.

- Izvini što prekidam, ona ne sluša sebe šta priča i ne zna šta priča. Celo veče je igrala sa Terzom, ima kamera - rekao je Peja.

- Mi se uvek grlimo, svaki put kad je plakao ja sam ga grlila - pravdala se Ena.

- Ona se druži sa ljudima koji nju nameštaju da sam spavao sa Jordankom, kakvo je to druženje? Meni Gruja, Baki i Zola ovde nikad nisu bacali koske i to je poštovanje. Što ne priđeš na normalan način nego me grebeš, pljuješ i ponižavaš? Ja sam Jovan Pejić koji ima ime, imao sam normalne poslove i devojke. Ja bih voleo da sae ona ponaša normalano, a ako ne može ni ne treba. Više mi nije žao nje. Ja sam se vraćao u odnos jer mi je žao kako propada, vrišti i udara ljude. Ja nisam poltrončina, nisam cikaroš, nisam budala i od mene nikad niste videli da koristim priliku da nekog pljujem, a to rade ove s*se. Napolju kad biste to uradili. Ima da ćuti i da se pokrije ušima. Ja sam p*čka, smrad i klošar, a mama mi je alkoholičar. Šta sam ovde sve doživeo od nje. Ima o svemu da se priča, ja nemam jednu mrlju u svom životu i moju mama i tata su ponosni na mene, jer imam svoj stav. Svaka čast, vi pokazujete sebe. Ona je sramota Srbije - nastavio je Peja.

Autor: A. Nikolić