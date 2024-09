Pakleno suočavanje: Rajačić jedva dočekao da obelodani vrelu akciju sa Mimas, Gruja ih nacrnio kao nikad! (VIDEO)

Haos u programu!

Nikola Grujić gostovao je u radio-emisiju "Amnezija" nakon spekulacija da je sinoć nakon žurke u ćošku plakao za Milanom Šarac.

- Moram da demantujem, nisam zaplakao nijednom. Bili smo povezani dušom, to više nema i od nje je ostala samo ljuštura. Njene mane koje sam idealizovao sad primećujem. Kad nekog voliš sve ti je savršeno, a kad više ne osećaš nešto uvuđaš mane - govorio je Gruja.

- Otpevaj deo pesme koju bi joj posvetio - dodao je Munjez.

- Ne bih joj posvetio, nemam šta da kažem. Ravna linija je. Ja nisam žrtva, meni se vraća sve što sam ja nekome uradio. Mislim da ću na kraju svega Urošu da budem zahvalan - poručio je Nikola Grujić.

- Da li postoji mogućnost da joj oprostiš? - pitao je Munjez.

- Ne postoji mogućnosti ni za razgovor, a ne da joj oprostim - rekao je on.

Gruja je priznao da li je bacio oko na neku od cimerki sa kojima provodi vreme.

- Mrvica je slatka i pametna devojčica, prija mi njeno društvo, a da li ćemo da nastavimo druženje videćemo. To da mi se neko sviđa, ne... Sad mi prija da se što više družim i žensko društvo - govorio je on.

- Šta misliš o Urošu? - pitao je voditelj.

- On igra rijaliti. On je mlad, voli žene i koristi kad dobije to što želi, a onda se zasiti - odgovorio je Gruja.

- Meni se Uroš istinski svideo. Mi se nismo svađali, on nije hteo da ide na žurku - govorila je Mimas.

- Ljudi neka pričaju šta hoće, mi smo imali odnose, ali Gruja tad nije bio tu - otkrio je Uroš.

- Ona blati sebe, ona se ukanalila i kroz vreme će da vidi šta je uradila. Možemo da počnemo od njene bake, pa nadalje - govorio je Gruja.

- Ja sam rekao i njoj da sve što je brzo da je to i kuso. Ne mogu da gledam unapred, ja nisam takav tip. Radim stvari u trenutku, ne pravim planove. On je nas ispoštovao, rekao sam i njoj da ne priča - pričao je Uroš.

Autor: A. Nikolić