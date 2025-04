Kraljica poniženja: Slađa se srozala na dno, od ovoga nema dalje (VIDEO)

Terzi prašta sve, osim flerta sa Enom Čolić!

Slađa Lazić i Borislav Terzić Terza razgovarali su o njegovom priznanju da su imali vrelu akciju, a onda mu je to poniženje manje zamerila nego sinoćni flert sa Enom Čolić.

- To se ne priča. Nije bitno šta bih ja želela, mene je ovo povredilo - govorila je Slađa.

- Ma gde te povredilo, lažeš - smejao se Terza.

- Ja bih njega prvog odvela u hotel, to nije sporno - pričala je ona.

- Neka oni razmišljaju... Je l' sam ja rekao da je to bilo preko dana? Ona je to pričala. Ja sam samo rekao da je blinda pala, a ne s*ks... Blinda može i drugačije da padne. Ja se sprdam. Blinda je pala na drugačiji način, mi se ljubimo i intimni smo. Ti svoju ribicu zoveš blinda, ali ja nikad nisam rekao da smo imali s*ks - dodao je on.

-Šta on priča... Ti nisi uz mene, videla sam ja sinoć. Koga si branio? - rekla je Slađa.

- Ideš pričaš da sam se muvao sa Enom, a nisam brata mi rođenog. Spremi se za spavanje i dolazim, samo da se najedem dobro - rekao je Terza.

Autor: A. Nikolić