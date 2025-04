Šok detalji!

Majka Aleksandre Nikolić i bivša učesnica Elite Milosava Prvilović gost je emisije ''Pitam za druga'', a tom prilikom nastavila je sa raskrinkavanjem Milovana Minića. Naime, ona je govorila o njegovim pretnjama da će ubiti Aleksandru iz ljubomore, kao i o njegovoj opsednutosti njom, ali i njegovoj ženi Marijani.

- Rekao je pre rijalitija dok je Aleksandra bila u rijalitija da će da je ubije. Rekao je na pumpi da će da je ubije ako ga ona prevari u rijalitiju ili bilo šta ako uradi. To je ljubomora, on je rekao da je toliko voli, da je spreman na sve, da je ona njega razočarala. On je rekao da će da je ubije, napadao je, on je svaki sekund znao gde se ona nalazi. On je nama ušao u porodicu i u kuću. Probala sam da kažem Aleksandri, ona je kriva što se mirila sa njim, osetila sam tu da nešto ne valja. Ona mi je govorila da se ne mešam. On je obrisao sve što se ona meni žalila, on je jako namazan, on je sebičan, nije Aleksandra bila jedina, on je hteo harem da ima. On je rekao svojoj ženi da voli i nju i Aleksandru, da ne zna šta da radi i da će da ide kod psihijatra. Nije je puštao iz vida, voleo je Aleksandru. Ona je rekla da joj to nije potrebno. Nije je puštao iz vida, voleo je Aleksandru. Ona je rekla da joj to nije potrebno - rekla je Milosava i dodala:

- Glavni razlog mog povlačenja u rijalitiju bile su pretnje Milovanove da će ako se Aleksandra ne zaustavi, on završiti u zatvoru. Njegova žena je podnela zahtev za razvod braka, ali on neće ni nju pustiti. On je kod kuće bio dobar muž i posvećen otac, dok je kod Aleksandre bio haos, urlanje, plakao na telefon. Pratio je kad izlazi i dolazi u stan. Napravio je razdor u porodici, a ona nije videla dalje od nosa. Rekao joj da hoće da imaju decu, da Marijana ne može da rodi, to je glupost. Mi smo poverovali u njegovu priču da je ona hladna i ovakva i onakva, nagrdio je, a ona nije takva, ona je dobra žena - poručila je Aleksandrina majka i dodala:

- Pričao je da će da unese u Elitu prsten da zaprosi Aleksandru, da je to to, da je gotovo, a on nije ni pričao sa ženom o razvodu braka. Njegov otac ima pare, oni su vredni ljudi, on nema na svoje ime ništa, sve je na očevo ime. Jedna osoba je rekla da će njegov otac sve dugove pokriti. Ne mogu da kažem ni da je moja Aleksandra cveće - kaže Milosava, a onda je progovorila o Marijani i Urošu.

- Marijana je rekal da je to za nju završena priča, da je on njena prošlost. Podnela je papire za razvod. Uroš i Marijana su lep par, on takve žene voli, ne mogu da kažem ništa lođe. On je već duže vreme na moru sa detetom. Ona bi išla na more sa njim jer ima ozbiljan razlog. Oni se druže. Nije bila kod mene, čestitale smo Uskrs jedna drugoj i sve, sešćemo da popijemo kafu.

Autor: Pink.rs