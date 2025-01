Ispali smo idioti: Sofija progovorila o Terzinom očinstvu, pa otkrila da li će sada krenuti njena osveta Milici! (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija "Pitanja novinara", a Darko Tanasijević imao je pitanje za Sofiju Janićijević.

-Kako si se osećala dok je Milan čitao pismo, da je Terza postao otac? - pitao je Darko.

- Tek tad sam videla da smo ispali idioti. Ne znam kako nismo trezvene glave razmišljali. Ako nije on, žao mi je što nisam ja razmišljala. Sama pomisao na sve to, nemam ja kome šta da kažem, ni da se obratim - rekla je Sofija.

- Kako si se osećala kad mu nisi čestitala? - pitao je Darko.

- On je želeo tako, ja sam samo ispoštovala njegovu želju - rekla je Sofija.

- Sada kada Milica nije trudna, da li sada kreće tvoja osveta? - pitao je Darko.

- Ne, ne. I tada sam rekla da neću to raditi. Nemam šta ja da kažem, uradili smo jednu odvatnu stvar - rekla je Sofija.

- Da li je Terzu povredilo jer si pesmom za Elitoviziju, možda mislio da si htela da pošalješ poruku Medi? - pitao je Darko.

- Mislim da on ne razmišlja uopšte o tome. Sa Dačom sam odabrala tu pesmu i to je to - rekla je Sofija.

