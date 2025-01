Matea izazvala MUK u Beloj kući, progovorila o svojim problemima sa zakonom, pa šokirala sve prisutne! (VIDEO)

Šok!

Učesnici su pričali o svojim brzopletim odlukama, a sledeća je na redu bila Matea Stanković.

- Oduvek sam želela da upišemc medicinu, ali moji mi nisu dali. Upisala sam Ekonomsku školu, pa nakon toga fakultet i otišla u Beč - rekla je Matea.

- Koja brzopleta odluka te je veoma koštala - pitao je voditelj Mateu.

- Izbačena sam iz srednje škole, odnela sam pištolj u školu, iz čiste gluposti. Kada su mi javili da mi je otac preminuo, uhapsili su me na aerodromu. Družila sam se sa ćerkom od tatine devojke, ukrala mi je novac. Nakon toga sam je skinula golu, pa je terala da ide gola do policije. Ona me je tužila, pa sam zbog toga uhapšena.

- Imala sam mnogo brzopletih odluka, sve što sam uradila, uradila sam brzopleto. Tako funkcionišem ceo život. Najviše se kajem što sam odustala od tenisa - rekla je Ana.

- Generalno se vodim u životu sa onim, što na um, to na drum. Ne planiram mnogo - rekla je Mimas.

- Da li si se pokajala zbog neke brzoplete odluke? - pitao je voditelj.

- Ušli smo u ovu sezonu, svađali smo se, nije nam odnos bio čvrst. To me je koštalo najviše - rekla je Mimas.

Autor: K.K.