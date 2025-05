Saterana u ćošak: Anđela saznala šta Pavle Jovanović iznosi o njoj, muk u Beloj kući! (VIDEO)

Šok na samom početku!

Na samom početku emisije "Pitanja novinara" voditeljka Ivana Šopić razgovarala je sa Anđelom Đuričić o njenom sukobu sa Enom Čolić i teškim rečima koje su pale. Ona je prvo provogorila o poređenju koje su napravili takmičari da je Nenad Marinokvić Gastoz uradio sličnu stvar kao njen bivši momak, kad je objavio njene eksplicitne snimke.

- Gastoz nije Enin bivši dečko, nije zloupotrebio njene snimke i slike kad više nije želela da ima nešto sa njim i situacija ne može da se poredi. Ne mogu da kažem da je ispao fer, nije trebao ni to da kaže, ali ona je ustala i ispričala. Ne mogu da poredim tu situaciju - govorila je na samom početku Anđela.

- Kod Darka si rekla "Šta ja da očekujem kad je on izneo to za Enu", pokazala si da mu ne veruješ - dodala je Ivana.

- Ne u tom smislu. Ja nikome ne verujem posle toga što mi se desilo i kako da verujem kad me je neko sa kim sam bila najbliža izdao? Nije bitno što je Gastoz, nikome se ne bih 100% poverila i svoje intimne stvari ne bih delila sa partnerom. Drugačije je kad prođe vreme i steknem poverenje. Ja nisam bila sa nekim dva dana, pa da se to desilo. Smatrala bih da sam glupa kad bih istu grešku napravila. To nema veze sa njim - rekla je Anđela.

- Rekla si da si sa bivšim momkom na sudu, rekla si i da si sa Pavlom na sudu, a on je to demantovao.Kako komentarišeš to? - pitala je voditeljka.

- Ne kačim svoje tužbe na sudu, nisam govorila ni koga sam dobijala. Sve i da nije dobio dobiće, možda nije dobio, ali dobiće. Ne znam konkretno šta je izjavio, ali znam da je on poznat mom advokatu i nekom mom bliskom ko se bavi time - rekla je Anđela.

- On je zamerio Gastozu i rekao da je prekršio kodekse jer zna da si njegova bivša devojka - rekla je Ivana.

- Ovo mi je presmešno. Sad bih trebala da se vodim time da kažem nekome mom da okači neke dokaze, neću da se blamiram. Ja ću da ostanem ja, a on neka ostane on. Nikad ništa nisam imala sa njim. Gastoz me je pitao za to, ja sam se i tad nasmejala. On je već čuo tu priču od njega, milion puta sam to čula i svaki put mi je iznova bilo smešno. Zašto bih krila da mi je neko bivši dečko? Ne mogu da potvrdim, nisam bila sa dečkom - govorila je Anđela.

Autor: A. Nikolić