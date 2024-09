Kačavenda i Rajačić urnisali Jelenu: Opšti haos u Beloj kući, Uroš i Lepi Mića u brutalnom ratu (VIDEO)

Na samom početku emisije nastao karambol!

U toku je emisija "Izbor potrčka", a voditelj Milan Milošević na samom početku dao je takmičarima "Elite" priliku da komentarišu podelu budžeta ovonedeljnog vođe, Jelene Ilić Marinković.

Reč je dobila Milena Kačavenda, koja je danas dobila mali buždet.

- Podela budžeta je bila ništa. Mene ne zanima da li me je ostavila petu ili sedmu. Moram da demantujem, jer je danas replike davala samo onima koji će joj dati pozitivne komentare, pa sam napustila emisiju. Što se mene lično tiče, to je bila komedija, meni nije rekla ništa što je mislila. Nisam promenila mišljenje o njoj da je kanta. Rekla je da je od mene primila najstrašnije uvrede, jeste, ali u k*rcu. Pominjala je moju mrtvu mamu, a onda sam je nap*šavala do kraja sezone. Moju podelu je prošle godine komentarisala kao fijasko, a ova nije ništa bolje - govorila je Milena.

- Da li i dalje misliš da je opajdara? - pitao je Milan Milošević.

- Naravno da mislim da je opajdara. Provalila je da je Zec teletabis, pa se prešaltala na ovog. Nabila je s*se i sela u rehab.

- Oličenje podele je lažov o lažima, preljubnica o preljubama. Nije dozvolila da par nas replicira, to vidim prvi put. Žena nije mogla da podnese da čuje istinu od nas koji smo je upoznali. Ja da sam hteo nešto... To što sam hteo, to sam i uradio. Ova žena je smehoteka - govorio je Uroš.

- Sve vreme mi se smeška, pokušava da mi se obrati u Odabranima - dodala je Jelena.

- Ona se predstavila kao moralna veganka prošle godine - dodao je Uroš.

Tokom emisije izbila je žestoka svađa između Uroša i Lepog Miće, tokom koje su pale najgnusnije uvrede.

- Pričaj tati kako guraš sp*rmu. Ko ti je tata? - ponavljao je Mića-

- Matotog ću da j*bem dok ga vetar odavde ne oduva. Tvoja ćerka mi je k*rac, dovešću te do 20 kilograma - dodao je Uroš.

