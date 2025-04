Karambol na samom početku!

U toku je emisija 'Pitanja gledalaca', a prvo pitanje za večeras voditelj Milan Milošević, pročitao je Jovani Tomić Matoroj. 

- Hipotetički ako su izašle poruke da je Stefani stvarno pitala da li treba da ostavi neki novac za tvog oca, pre nego što je ušla u Elitu, šta imaš da kažeš na to? - glasilo je pitanje.

- Meni je to potvrđeno, sestra mi je rekla to. Ne može sada da veruje šta Stefani radi, rekla je i da je Stefani plakala non stop, da me baš voli - rekla je Matora.

Naredno pitanje bilo je za Stefani Grujić.

- Dan za danom izlaze hipotetićki dokazi da sve što si pričala ovde je istina - glasilo je pitanje.

- Od prvog dana sam ja pričala da je sve istina, da ništa nisam slagala, kao i da za sve imam dokaze - rekla je Stefani.

Naredno pitanje bilo je takođe za Matoru.

- Prva si pomenula bekstvo, pa ti je onda đavo kriv kada ona otrkiva tvoje porodične tajne

- Jeste, rekla sam za bekstvo... Mada je ona prva počela da spominje moje tajne i iznosi naš prljav veš - rekla je Matora.

Naredno pitanje bilo je za Enu Čolić.

- Šta bi rekla da znaš da ti Asmin zamera vređanje Nore, ali isto tako on potvrđuje da i Aneli tebi spominje sina i porodicu u nezgodnim trenucima - glasilo je pitanje.

- To je istina, to sam rekla i kod Darka... Rekla sam da sam stekla utisak o tom čoveku, da se možda radi o normalnom čoveku koji je ovde oskrnavljen... Kada sam popila kafu koju je on poslao rekla sam Đedoviću da više nikada neću uvrediti njegovo dete. On je čovek koji je ovde oštećen ovde od strane nje. Ona prva meni spominje dete i vređa me - rekla je Ena.

- Ništa, ja ne verujem u to. Meni to nije moguće posle svih reči koje je ova žena izgovorila za našu Noru. Ako jeste onda je on stvarno tata monstum. Nisam nikada spomenula njenog sina, jednom sam rekla samo da je gledao njen se*s u lajvu - rekla je Aneli.

- Lepo što je primetio da i ona spominje drugima decu, počevši od mene, pa do Ene. Na veoma perfidan način spominje naše porodice, a kada mi spomenemo ona plače - rekla je Kačevenda.

- Šta je sporno što sam rekla da njen sin od 13 godina gleda njen se*s u lajvu - rekla je Aneli.

- Meni je totalno jasno pitanje, vređao joj je dete i Terza, pa se sada druže - rekao je Đedović.

- Nikada nećete uspeti da je operete, to ne možete nikada - rekla je Aneli.

- Vređaš porodice stalno, to je ovde opšte poznato - rekao je Đedović.

- Ne možete da je operete nikada, ona je najstrašnije reči izgovorila mom detetu - rekla je Aneli.

- Pa zar nije normalno da čovek koji ne želi da mu se dete provlači ovako obrati, a ne da provocira - rekla je Ena.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: K.K.