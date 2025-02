Haos na samom početku!

Počelo je još jedno izdanje radija "Amnezija", a voditelji Danijel Dujković Munjez i Bora Terzić Terza ugostili su svog specijalnog gosta Mateju Matijevića. 

Prve gošće koje su pozvali bile su Aneli Ahmić i Ena Čolić.

- Na početku samo hoću da se obratim svom advokatu, da ću da je tužim za sve. Vređala me je opet sinoć - rekla je Aneli.

- Nakon toga što me je tri puta zakačila namerno jaknom, dogvorili su se ona i Jelena da rade to. Jelena me je vređala pola noći - rekla je Ena.

- Vređala mi je dete - rekla je Aneli.

- Nemoj celo pokolenje da ti izvređam, smećarko jedna - rekla je Ena.

- Niko me nikad nije vređao na ovakav način, ona me navodi na ovakve stvari. Preti mi mafijašima, govori mi da mi je dete glavato. Kakva nakarada moraš da budeš i spodoba da izgovraš takve reči. Non stop me vređa, govori mi da sam k*rvetina - rekla je Aneli.

- Da li može Peja da dođe? - pitao je Munjez.

- Vređao me je sinoć i on. Rekla sam mu juče da me ona vređa da treba da popriča sa njom, onda je on poludeo. Meni je Peja otkriće, nudio nas je jafom dok smo se svađale - rekla je Aneli.

- Pa da napravite pauzu malo - rekao je Peja.

- Jel one zbog tebe imaju konflikt? - pitao je Munjez.

- Ma kako zbog mene, one od samog početka imaju konflikt - rekao je Peja.

- Prvu su me ona i Jelena maltretirale celu noć. Jelena mi je izgovorila užasne uvrede, a ja sam iskulirala. Onda je počela da me kači jaknom. Ona voli da ispada žrtva, voli da ima temu, a temu bez mene nema. Peji se nisam obratila sinoć - rekla je Ena.

- Sve što je sada rekla je čista laž. Jelena i ja se nismo ništa dogovarale, ne znam da li je dirala. Niko je nije provocirao, ona mi je prišla da kaže da sam ku*vetina. Peja nije hteo da je je*e , pa ti je zato krivo - rekla je Aneli.

- Bićeš je*ana Aneli, videćeš - rekla je Ena.

- Tužiću je sada, niko me nikad nije vređao na ovakav način. Ponosna sam, nije me sramota ništa. Luka mi je prišao da mi govori, da mi kaže "nemoj da se svađaš sa Enom". Što se mene tiče Luka ne mora da mi se obrati, nikad više - rekla je Aneli

Autor: K.K.