Pljušte nikad niži udarci: Bebica urnisao Matoru, ona se upalila kao hepo kockica i raspalila žestoko paljbu po svakom ko joj je stao na žulj (VIDEO)

Haos na samom početku!

U toku je emisija "Izbor potrčka", a na samom početku voditelj Milan Milošević pokrenuo je temu o nominacijama Jovane Tomić Matore i Marka Đedovića. On prozvao Nenada Macanovića Bebicu kako bi izneo svoj sud.

- Vidim kao osobu koja za osobom vuče crni oblak i ko god se uhvati izađe posr*n. Jedina devojka koju je nju provalila je MC Aleks, celu priču je izvovala i pročla da nije bila unakažena. Nije nikakav prijatelj, dno je od ćerke ili sina, kako god. Kad je vređam, vređam je, a kad ne onda ne. Dok je ona bila napolju ja ništa ovde nisam promenio, kao i tokom nominacija u odabranima. Sad kaže da je greška jer je nju njena prijatelja izdala, pa ako ti je prijatelj to se rešava van suda. One se sad tuže i za iznudu, koliko čujemo. Vidimo da ona nikome ništa dobro nije donela, pa ni sebi - govorio je Bebica.

- Ima pravo da misli tako, isto tako sam mislila za njega dok je bio sa Miljanom i kad je birao između dece i nje, pa je izabrao nju - rekla je Matora.

- Nikad nisam rekao da sam dobar čovek. Moji su svi zdravi i srećni - dodao je Macanović.

- Ja sad ne mogu da pričam, jer on meni hoće da udara najniže. Hvala Bogu da su ti zdravi, moji nisu. Koliko god to da ponavljate činite me sve jačom. Birao si da li bi skočio sa mosta zbog Miljane i rekao si da bi skočio. Ti si zbog tuđeg oca pobegao odavde, a ne zbog svojih. Nisam imala priliku da prokomentarišem Munjinu majicu, trenutak ne postoji da se suzdržiš. Mislim da je imao dovoljno vremena i mozga da smisli tako nešto da se okači na Instagram, verujem da tako nešto oseća i verujem da je iskreno, samo smatram da je kalkulisao i napravio trenutak, a kad je trebalo da reaguje za Terzu to nije imao. U mnogim stvarima sa mnom je iskalkulisan. On meni provlači karmu i komplekse, a onda kaže da mora da razmišlja da se Stefani ne bi sekirala. Munja je u odnosu sa mnom iskalkulisan. On je to rekao i kad sam ušla, samo je birao sad trenutak. Jordanka je pokavrena, imale smo razgovor o mojoj bivšoj devojci Sanji i njenoj drugarici kako ima gej drugare. Rekla mi je da je bila kod nje na afteru. Džordi je lagala, pravi nemir u pabu i normalno da je Mića smoren. Imamo super komunikaciju, ali nominacija mi se nije svidela. Mogla je da kaže kao Mića, a ne da govori takve stvari. Onda sa mnom ni ne sediš... Ja sam očekivala nominacije mnogo jače, pa i od Ane Spasojević. Meni se to ne sviđa jer kad je nosim ovakvo breme da bude zatišje, ne dopada mi se - govorila je Matora.

Autor: A. Nikolić