Svezala ga je, ne može da mrde: Milosava očekuje raskid Sanje i Marka, žestoko oplela i po Eni Čolić, a njen odnos sa Pejom osudila na propast! (VIDEO)

Razvezala jezik o gorućim temama iz Elite!

U emisiju "Pitam za druga" na RED televiziji voditelji Stefan Milošević Panda i Jovan Ilić ugostili su Milosavu Pravilović. Milosava je dala svoj sud o odnosu Sanje Grujić i Marka Stefanovića.

- Kako Vam deluje Marko unutra? - upitao je Joca.

- Nije on negativan, on je dobar momak, uredan momak. Ona kao da mu je lance stavila i svezala ga da ne može da mrde. On bi se otrgao, ali ne može. Oni će da izađu napolje i da se raziđu, a možda i unutra. Ima tamo zainteresovanih dosta za njega - govorila je Milosava, pa dodala:

- Njemu treba porodica da bude na provm mestu. Porodica će da pređe preko svega i prihvati. Marko treba da se vrati roditeljima. Oni se sigurna njega nisu odrekli. Tu mu je nametnula dosta laži, kao Milovan Aleksandri. Ne može ona da pljuje njegove roditelje, pa sutra treba da bude snaja. Ona misli da će sa njim da živi u posebnom palati i da roditelje neće sresti. Kad tad se muškarcu otvore oči. Ona njega naziva da je kuče, pa to je sramota, nema cure koja njega tamo ne bi poželela.

Milosava je prokoemntarisala i odnos Ene Čolić i Jovana Pejića Peje.

- Sramota šta govori ta devojka. Peja i ona nikad neće biti zajedno, može da me osudi ko hoće. Ona pljuje Zlatu koja je lepa i priznata pevačica. Peju mota kako hoće, ali neće, nije on glup momak. Krevet rešava svei zatvoren prostor, ništa drugo. On ide svojoj kući i svojoj majci. Ona hoće da ga uhvati jer je on Zlatin sin - pričala je Milosava.

Autor: A. Nikolić