Da li je Gastoz bio sa Enom Čolić? Deni Boneštaj dao informaciju iz prve ruke, a evo i kakva su mu predviđanja za vezu sa Anđelom! (VIDEO)

Pevač razmišlja da li će Đuričićeva trpeti Gastozov tempo izlazaka!

U emisiji "Pitam za druga" na RED televiziji uključio se pevač Deni Boneštaj, koji je sa voditeljima Stefanom Miloševićem Pandom i Jovanom Ilićem razgovarao o učešću svog prijatelja Nenada Marinkovića Gastoza i njegovoj ljubavnom vezi sa Anđelom Đuričić.

- Ja kad sam bio na žurki tad je bio srećno zaljubljen. Ne znam da li su krenule one njegove ludarije, svađe i pomirenja... Mislim da je Gastoz sigurna u sebe, verujem da je i ona komplikovana kao i on i najbolje oni znaju da li će imati živaca jedno drugo da podnesu. Ja mislim da će oni izdržati i bolje im je da se drže nego da su odvojeni i mislim da bi onda bio haos - govorio je Deni.

- Gastozov otac mi je rekao da sprema crveni tepih, trubače i da hoće troje unučadi - dodao je Joca.

- Nek je sa srećom, ali je Đura tako rekao to je 100%. Đura je legenda i njemu je bitno da se dobro slavi, a da li će da traje ili ne, to nije bitno. Drago mi je da ga je podržao. Meni su oni lep par. Ja kad sam bio na žurki, oni su lep par i ona je po mom mišljenju fina i normalna devojka. Ne znam da li će ga razumeti kad izađu, da recimo on ode sa mnom i Tozlom, da ga nema dan ili dva, a kad se vrati da bude sve normalno - pričao je Deni.

- Da li misliš da će konačno da se skrasi i žurke stavi po strani? - pitao je Joca.

- Neka prvi izađu živi i zdravi, a onda ćemo da vidimo da li ćemo da pravimo svadbu. Najvažnije je da se s nekim slažem, a papir i veselje je nebitno. Imam četvoro dece sa dragom mojom, a nismo se ni venčavali. Imam četvoro dece i razmišljam da li da se ženim, a ne on - rekao je Gastozov prijatelj.

Deni je otkrio i da li ima informaciju da su Ena Čolić i Gastoz bili u ljubavnom odnosu.

- Nisam ih video zajedno. Ranije sam sa Galetom više vremena provodio, sad porodica... Ne znam da li je rekao to iz inata, da pecne i to ne smem da kažem da je tako - rekao je Deni.

Autor: A. Nikolić