Gazi, ne staje! Uroš ponovo vratio Karića na fabrička, životom brani vezu Gastoza i Anđele: Tebi treba kućica, ti si ker! (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je prvo pitanje za

Da li smatraš da je normalno da Stefan Karić od tebe očekuje da stojiš i ćutiš dok druga strana prva počela i ne prestaje?

- Koliko znam da je rekao da imam pravo na to, naravno da mu nije prijatno. Nisam želela da uvredim njegovog oca, ali imam potrebu da stanem iza sebe. Videla sam da mu je neprijatno jer su to stvari koje su laž. Nije normalno ni kod njih. Imaju potrebu da pecnu i jedan i drugi. Ne smatram da se povukao, malo pecne, pa se povuče i sve tako u krug - rekla je Anđela.

- Nemam šta da kažem, ne znam kad pecnem - rekao je Karić.

- Bilo je situacija na nominacijama - rekla je Anđela.

- Ko je prvi pecnuo? Bilo je da si rekao da si se popi*ao po ljudima koji su pričali da sam te ja indirektno navodio da se izviniš. Jedini sam bio ko je to tako protumačio. Nisam trebao da regujem, pogrešio sam. Nekad mi je jezik brži od pameti- pitao je Karić.

- Nisam mislio na Stefana, nego na ljude koji su rekli Luki da nije trebao da mi ćuti kada sam ga nominovao. Mislio sam na sve te ljude, jeste i on među njima verovatno, video sam ga na klipu - rekao je Gastoz.

- Rekao sam je tvoja nominacija bila da iskoristiš momenat na namazaniji način da bi ga naveo da se izvini Anđeli. Ja sam kriv što sam se upecao - rekao je Karić.

- Sad znamo kako duva vetar. Saznali smo da si ti taj koji se upecao - rekao je Gastoz.

- Ti si njega direktno pozivao da se izvini - rekao je Mateja.

- Misli se na sastanak nakon Lukinih nominacija - rekla je Anđela.

- Oni su vređali jeda drugog preko devojaka. Šatro vređaju sebe, a vređaju svoje devojke - rekao je Mića.

- Da li ti je čudno što je Stefan rekao da se povlači?

- Meni je bilo čudno što je neko rekao da Anđela treba da se postavi kao omiljena, ti si rekao da je Karić

- Karić se nije povukao. Konstantno bocka, baca neke rovce. Mene je nagovarao da osudim, da komentarišem. Tad sam shvatio koliku žar ima da ogadi Gastoza. Anđela je njegova neprežaljena ljubav, neka tiha patnja. On nikad nije komentarisao druge parove i govorio da su fejk. Evo, Luka i njegova veza sa Aneli, nikad nije komentarisao. Spustio je loptu kvazi zbog naroda. Ako si već spustio loptu, zašto imaš potrebu da komentarišeš nmjih dvoje. Iz njega izvire zavid i ljubomora. Njemu je cilj da dokaže Anđeli da je Gastoz fejk ida uništi njihovu vezu. Spustio je loptu jer je saznao šta Osman izjavljuje napolju. Kad Anđela spomene penzionere, on se breca. Ona treba da ga gazi. On je blam kome je rijaliti spržio mozak. Mafijaš iz devedesetih koji se zakačio na devojku. Lako je širiti mu*a u spoljnom svetu. Smatram da ima velika mu*da napolju, a ovde ne - rekao je Uroš.

- Pozdravila te Andrea - ubacio se Stefan.

- Pozdrav za Andreu. Da sam nešto loše govorio, nikad me ne bi podržala. Više se fokusiraj na svoju vezu, nego da dokazuješ da je njihova veza fejk. Tebi je kućica potrebna, meni ne. Ja nisam ničiji ker, a ti jesi - rekao je Uroš.

- U subotu dolazi Luka i demantuje stvari sa Anđelom. Rekao je da moraš da se izviniš Aneli, kao što i on treba Anđeli. Na nominacijama, Luka na neki način to i radi. Dešava se situacija da je Gastoz rekao da mu je drago što je došlo do toga - rekao je Zola.

