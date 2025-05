NIKAD NEĆE BITI RAVNODUŠNA! Matora jednim potezom uništila Munju, Stefani ostala bez reči, Dujković nakon svega podivljao (VIDEO)

Šok!

Voditelj Milan Milošević postavio je sledeće piitanje Stefani Grujić.

Pomirila si se sa Munjom, ali nam uopšte ne deluje da si srećna. Jesi li sigurna da ti i dalje imaš osećanja prema njemu ili si pristala da obnovite vezu iz inata Matoroj?

- Ništa nije iz inata. Mi smo imali tih stvari, gde je njemu sve smetalo, pa smo došli na ovu situaciju. Ništa nije u inat Matoroj, ne bih mogla da budem sa njim da je tako. Kako da budem srećna kad mi se dešavaju ovakve stvari? Osećam se jadno, moje samopouzdanje je na nuli - rekla je Stefani.

- Nije srećna. Uopšte ne krivim Munju. Ovakav odnos je bio i prošle godine, znala je sa kim ulazi u vezu. On je isti kao prošle godine. Na poletku je radila to u inat. Rekla mi je napolju kad smo se svađale da će namerno da ide kod Munje. Ne radi više to namerno, fali joj ljubav, fali joj pažnja. Vratile su joj se emocije jer joj fali pažnja. Ne mislim da Munja voli nju, a ni ona njega - rekla je Matora.

- Prešao sam preko mnogih stvari, to ne radi čovek koji ne voli. Nije srećna, ona je izašla iz odnosa. Ona se isto ponaša i od kada je izašla iz odnosa, a i u odnosu. Nije ispala prema meni u nekim situacijama, nisam ni ja prema njoj, ali sam bio iskren u ljubavi, a ona nije - rekao je Munja.

- Stefani će uvek biti donja, nas dve smo zajedno sakrile ono od Munje. Zato što smo uradile tu stvar, uradile smo iz ljubavi i nikad neće biti ravnodušna prema meni, kao ni ja prema njoj. Zato što smo zajedno uradile te stvari, svesna sam ljubavi. Imam potrebu da je zaštitim. Uvek ćemo biti donje u odnosu sa tobom, tebi sve ide u korist. Ona ispada lujka, a ti jako dobro hendluješ to. Boli te ku*ac za STefani, da te ne boli ne bi radio te stvari nego bi se posvetio njoj - rekla je Matora.

- Da li ti misliš da je Matora srećna sa Draganom? - pitao je Ivan.

- Ne zanima me - rekla je Stefani.

- Meni Matora pokazuje sve više da joj je stalo do Stefani, kao što je i Stefani do Matore, zato su u ovakvim vezama - rekao je Ivan.

- Prošle godine i ove ne mogu da se mere emocije prema Stefani. Nisam ljut, meni je fokus dete. Dve, tri svađe su bile, sve ostalo dokazujem da je volim. Ona mene ne voli. Do kraja rijalitija mrtav pijan neću imati se*s. Ništa, ništa - rekao je Munja, pa dodao:

- Zašto ja ne budem sa njom onda? Zašto ne bude sa mnom? Zašto da nemam komunikaciju sa drugim devojkama? Kad budem u vezi sa njom, biću normalan - rekao je Munja.

Autor: A.Anđić