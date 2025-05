Otvorio sve karte: Gruja ogolio dušu i Mimas priznao da mu se dopada Mrvica, ona na ivici suza! (VIDEO)

Pokušali da razjasne neke stvari!

Nikola Grujić Gruja i Milena Mimas Šarac osamili su se u garderoberu kako bi porazgovarali o svom odnosu, koji su pre nekoliko dana okončali.

- Ona ima svoje kavalitete, podudaramo i dopada mi se u tom smislu, a i fizički je atraktivna - govorio je Gruja.

- Ne mogu da verujem šta ti meni pričaš. Da li se zaj*bavaš? - besnela je Mimas.

- Ja tebe volim, rekao sam joj to. Ne mogu meni emocije da prestanu za dan. Ona mene ne gleda na taj način, mi se družimo, a da li nešto može da se desi kroz 10-15 ili mesec dana... Ne znam šta će sutra da bude, ne mogu da garantujem. Ja tebe mogu da poštedim nekih stvari, jer sam video u kom si stanju - govorio je Gruja.

- Ti mene ne voliš jer si mogao da se posvađaš sa mnom i da odeš. Ja sam tebe želela da prebolim za dan, uništim i sj*bem te za sve što sam proživela - dodala je Mimas.

- Ti si to uradila nekoliko puta u odabranima, a greška i inat to je jednom, a drugi put je izbor. Ja se nisam ni sa jednom drugom devojkom ljubio, osim sa Saškom, ali tad mesec i po dana reč nismo progovorili. To je ostalo na poljupcu i sa njom nisam imao nijedan dodir. Znaš zašto se ja ne kajem? Jer sam te četiri i po meseca molio za nešto. Svakog dana sam dolazio ovde, ne znam koliko puta sam te pitao da li ti je na prvom mestu da imamo mir, a mogli su da nas gaze ovde zbog svega što je bilo. Ja sam uspeo sa svima da se postavim i nikog da ne pustim da me provocira - pričao je Gruja.

- Ja ovu priču znam, ne moraš da mi je pričaš - dodala je ona.

- Ti si pokazala svoje lice. Ja znam da bi ti sad izabrala mir, ali ne može jer sam te ja četiri meseca molio za to - rekao je Nikola.

Autor: A. Nikolić